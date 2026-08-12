দিল্লি বিমানবন্দরে যাত্রীর হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া গেল বানরের খুলি

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর ব্যাগ থেকে একটি খুলি উদ্ধার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই যাত্রী এটিকে বানরের খুলি বলে দাবি করেছেন।
এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত সোমবার ওই যাত্রী দিল্লি থেকে হায়দরাবাদগামী একটি ফ্লাইটে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিমানে ওঠার আগের নির্ধারিত নিরাপত্তা তল্লাশির সময় সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের (সিআইএসএফ) সদস্যরা ওই যাত্রীর হ্যান্ডব্যাগে একটি সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পান। এরপর ব্যাগটি ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়।
নিরাপত্তা পরীক্ষার সময় সিআইএসএফ সদস্যরা হ্যান্ডব্যাগের ভেতরে লুকিয়ে রাখা খুলিটি উদ্ধার করেন। সিআইএসএফ কর্মকর্তারা জেরা করলে যাত্রী জানান, উদ্ধার হওয়া খুলিটি একটি বানরের।
পরবর্তীতে ওই যাত্রীকে স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খুলিটি জব্দ করা হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিষয়টি যেহেতু বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২-এর বিধান অনুযায়ী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
ওই যাত্রী কোত্থেকে খুলিটি সংগ্রহ করেছেন এবং দিল্লি থেকে হায়দরাবাদে এটি পরিবহন করার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ যৌথ তদন্ত শুরু করেছে।
কানাডায় এক শিশু সিটবেল্ট পরতে অস্বীকৃতি জানানোয় একটি ফ্লাইটই বাতিল করা হয়েছে। এই ঘটনা বিমানে শিশুদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও নিরাপত্তাবিধি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।১ দিন আগে
প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসেন মাতাল হয়ে। স্কুল চত্বরে মলত্যাগ করে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করেন পরিষ্কার করতে। গুটখা খেয়ে পিক ফেলে স্কুলের দেয়াল ভরিয়ে ফেলেন। আর বসে বসে ইউটিউবে ভিডিও দেখেন। এমন সব গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের মাইহার জেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের...৩ দিন আগে
অনলাইনে খাবার সরবরাহকারী প্ল্যাটফর্মে জন্মদিনের কেক অর্ডার করেছিলেন চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের বাসিন্দা লিউ। কেক ডেলিভারি পাওয়ার পর দেখলেন, কেক যেসব ফুল দিয়ে সাজানো সেগুলো খাওয়ার উপযোগী নয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন তিনি। এই অভিযোগের সূত্র ধরে বেরিয়ে আসে এমন সব তথ্য যা থেকে৪ দিন আগে
প্রায় এক দশক আগে চোরের হাতে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় পোষা আফ্রিকান গ্রে টিয়া পাখি ‘বার্নি’কে ফিরে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়েছেন ব্রিটেনের রবার্ট মর্টিমার। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ডেইলি মেইল জানিয়েছে, ২০১৭ সালে চুরির ঘটনার ৯ বছর পর একটি আইকিয়া (Ikea) স্টোরের পার্কিং এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর সময় পাখিটিকে উদ্ধার করা হয়।৫ দিন আগে