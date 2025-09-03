রংপুরের পীরগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান অজ্ঞাতনামা আরেকটি যানবাহনে ধাক্কা দিয়েছে। এতে কাভার্ড ভ্যানটির চালক ও তাঁর সহকারী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পীরগঞ্জ উপজেলার ছোট মির্জাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রংপুরের পীরগঞ্জে মালয়েশিয়াপ্রবাসীর স্ত্রী আসমা বেগমকে হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে তাঁদের আদালতে নেওয়া হয়েছে।
মেয়ে ও প্রবাসী স্বামীর ফোন ধরছিলেন না আসমা বেগম (৪৫)। উদ্বিগ্ন হন তারা। মেয়ে ফোন দেন প্রতিবেশীকে। প্রাচীর টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গলা কাটা লাশ দেখতে পেলেন প্রতিবেশীরা। রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার ভেন্ডাবাড়ি ইউনিয়নের ভীমশহরের ভবানীপুর (বাদিপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার ভোরে ৫টার দিকে লাশটি উদ্ধার কর
শিক্ষকসংকট, সেশনজটসহ ছয় দফা দাবিতে এবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করেছেন রংপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে রংপুরের পীরগঞ্জে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
মকবুল হোসেন বলেন, "কষ্ট করে লেখাপড়া করছিল। ইনশাল্লাহ লেখাপড়া তো সফল হয়েছিল। আন্দোলনের শরিক হয়া একাই হাতটা চিত করি দিয়া শহীদ হইলো। এটা আমি চিন্তা করি কিছু খুজি পাই না। যা করছে করছে, দেশ মুক্ত হয়েছে। মানুষ মুখ খুলি কথা বলতে পারত না। জেলত থাকি ফাঁসিত থাকি বহুত মানুষ মুক্তি পাইছে।"
রমজান আলীর অভিযোগ—’’আমাদের বাসায় প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে দেশের সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এসেছেন, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিও আমাদের বাসায় আসেন। সবার কাছে আমরা চেয়েছিলাম শুধু আমার ভাই হত্যার বিচার। কিন্তু এক বছরে আমরা এই বিচারের কোন অগ্রগতি পাইনি।"
আজ সকাল ১০টার দিকে শহীদ আবু সাঈদের বাড়িতে পৌঁছে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা তার কবর জিয়ারত করেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
পদত্যাগের কারণ তুলে ধরে তৌফিক হাসান বলেন, ‘কমিটিতে বিতর্কিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলের ত্যাগী ও পরীক্ষিত কর্মীদের মূল্যায়ন না করে উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়া আন্দোলনের সময় সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়া নারী সংগঠকদেরও কোনো স্থান দেওয়া হয়নি। কমিটি গঠনের পুরো প্রক্রিয়া হয়েছে একক...
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করে যখন অধিকাংশ মানুষ সরকারি কিংবা কর্পোরেট চাকরির পেছনে ছুটছেন, তখন মাসুদুর রহমান (৩৫) বেছে নিয়েছেন একেবারে ভিন্ন পথ। ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স করে শিক্ষকতা ও গবেষণার স্বপ্ন থাকলেও বাস্তবতা তাঁকে দাঁড় করায় ভিন্ন এক চৌরাস্তায়। আর সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করে
পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দুটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং আটটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক সংকটের কারণে স্বাস্থ্যসেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা হাসপাতালটিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট, সহকারী সার্জন, আরএমও ও মেডিকেল অফিসারের বেশ কয়েকটি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় সিজারিয়ানসহ বিভিন্ন...
রংপুরের পীরগঞ্জে কৃষকের সেচপাম্প চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে হাসান মিয়া (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার বড় আলমপুর ইউনিয়নের তাতারপুর গ্রামে এ ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পীরগঞ্জ থানার ওসি এম এ ফারুক।
রংপুরের পীরগঞ্জে চায়নিজ কুড়াল দিয়ে শিশু হত্যার ঘটনায় মূল আসামি বিটুল মিয়াসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টায় পীরগঞ্জ উপজেলার কুমেদপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রাম থেকে বিটুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিটুল ভেন্ডাবাড়ী
রংপুরের পীরগঞ্জে ২৭০ জন প্রতিবন্ধীর ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাতের চেষ্টা চালানো হয়েছিল। পরে বিষয়টি স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে জানাজানি হলে ওই টাকা আত্মসাতে ব্যর্থ হন জড়িত ব্যক্তিরা। তবে ঘটনার চার মাসেও ভাতাভোগীরা টাকা ফেরত পাননি বলে জানা গেছে।
রংপুরের পীরগঞ্জে মাকে হত্যার দেড় মাস আগে পাঁচ বছরের কন্যাকে হত্যা করে পুঁতে রাখার ঘটনায় অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় তাঁরা ফাঁসির দাবি জানান।
রংপুরের পীরগঞ্জে হত্যাকাণ্ডের শিকার নারীর দেলোয়ারা বেগমের (৩০) বিচ্ছিন্ন মাথা ও পাঁচ বছরের এক কন্যা শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে বড় বদনাপাড়া গ্রাম থেকে মাটি খুঁড়ে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।
রংপুরের পীরগঞ্জ মাথাবিহীন এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চতরা ইউনিয়নের পল্লী বড় বদনাপাড়া গ্রামের মরিচখেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে মাথা এখনো খুঁজে পায়নি পুলিশ।
রংপুরের পীরগঞ্জে জোড়া হত্যা মামলায় দুজনের ফাঁসি ও একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচার ফজলে খোদা মোহাম্মদ নাজিম এ রায় দেন।