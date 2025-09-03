Ajker Patrika

পীরগঞ্জ (রংপুর)

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক-হেলপার নিহত

রংপুরের পীরগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান অজ্ঞাতনামা আরেকটি যানবাহনে ধাক্কা দিয়েছে। এতে কাভার্ড ভ্যানটির চালক ও তাঁর সহকারী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পীরগঞ্জ উপজেলার ছোট মির্জাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক-হেলপার নিহত
প্রবাসীর স্ত্রীকে হত্যা, বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

প্রবাসীর স্ত্রীকে হত্যা, বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

ফোন ধরেননি প্রবাসীর স্ত্রী, প্রাচীর টপকে ঘরে গিয়ে মিলল গলাকাটা লাশ

ফোন ধরেননি প্রবাসীর স্ত্রী, প্রাচীর টপকে ঘরে গিয়ে মিলল গলাকাটা লাশ

ছয় দফা দাবিতে রংপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কমপ্লিট শাটডাউন

ছয় দফা দাবিতে রংপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কমপ্লিট শাটডাউন

শহীদ আবু সাঈদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী: শ্রদ্ধায় ভাসল বাবনপুর

শহীদ আবু সাঈদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী: শ্রদ্ধায় ভাসল বাবনপুর

এক বছর হয়ে গেল, কিন্তু বিচার কত দূর: আবু সাঈদের বড় ভাই

এক বছর হয়ে গেল, কিন্তু বিচার কত দূর: আবু সাঈদের বড় ভাই

শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে এনসিপির পদযাত্রা শুরু

শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে এনসিপির পদযাত্রা শুরু

পীরগঞ্জে এনসিপির তিন সদস্যের পদত্যাগ

পীরগঞ্জে এনসিপির তিন সদস্যের পদত্যাগ

মাটির টানে সফল কৃষক মাসুদ, বাগানে ২৫ জাতের আঙুর

মাটির টানে সফল কৃষক মাসুদ, বাগানে ২৫ জাতের আঙুর

পীরগঞ্জে চিকিৎসক সংকট, স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত

পীরগঞ্জে চিকিৎসক সংকট, স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত

সেচপাম্প চুরি করতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

সেচপাম্প চুরি করতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

রংপুরে যুবকের চায়নিজ কুড়ালের কোপে শিশুর মৃত্যু, কারাগারে ৬

রংপুরে যুবকের চায়নিজ কুড়ালের কোপে শিশুর মৃত্যু, কারাগারে ৬

চার মাসেও ভাতা ফেরত পাননি ২৭০ প্রতিবন্ধী

চার মাসেও ভাতা ফেরত পাননি ২৭০ প্রতিবন্ধী

পীরগঞ্জে মা-মেয়েকে হত্যা: অভিযুক্তের বাড়ি পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধ জনতা

পীরগঞ্জে মা-মেয়েকে হত্যা: অভিযুক্তের বাড়ি পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধ জনতা

পীরগঞ্জে নারীকে হত্যা করে দুই টুকরা, দেড় মাস আগে খুন শিশুকন্যার লাশ উদ্ধার

পীরগঞ্জে নারীকে হত্যা করে দুই টুকরা, দেড় মাস আগে খুন শিশুকন্যার লাশ উদ্ধার

পীরগঞ্জে মাথাবিহীন নারীর মরদেহ উদ্ধার

পীরগঞ্জে মাথাবিহীন নারীর মরদেহ উদ্ধার

রংপুরে জোড়া হত‍্যা মামলায় দুজনের ফাঁসি ও একজনের যাবজ্জীবন

রংপুরে জোড়া হত‍্যা মামলায় দুজনের ফাঁসি ও একজনের যাবজ্জীবন