মসজিদের ইমাম থেকে সংসদে পীরগঞ্জের নুরুল আমিন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে জয়ী হয়েছেন মাওলানা নুরুল আমিন (৫১)। তিনি পেশায় একজন ইমাম ও খতিব। নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে মসজিদের মিম্বার থেকে এবার জাতীয় সংসদে যাচ্ছেন তিনি। এই ঘটনা স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
শহীদ আবু সাঈদের রক্তস্নাত পীরগঞ্জে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া মাওলানা নুরুল আমিন পীরগঞ্জ পৌরসভার দুরামীতিপুর গ্রামের বাসিন্দা। উপজেলার চতরা ইউনিয়নে প্রবাসী আলতাব হোসেনের অর্থায়নে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন আলতাব নগর জামে মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি পীরগঞ্জ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মজলিসুল মুফাসসিরিন কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি। তিনি একজন সুপরিচিত ইসলামি বক্তা।
১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে মাওলানা নুরুল আমিন পেয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার ১২৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ১৭ হাজার ৭০৩ ভোট। ২ হাজার ৪২৫ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন মাওলানা নুরুল আমিন।
নির্বাচনে জয়লাভের পর এক প্রতিক্রিয়ায় মাওলানা নুরুল আমিন বলেন, ভোটাররা তাঁকে ১১ দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করলেও এখন তিনি দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে পীরগঞ্জের সব মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে চান। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করায় তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।
মাওলানা নুরুল আমিন বলেন, ‘আল্লাহর রহমত ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমরা বিজয়ী হয়েছি। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো সকলে মিলে পীরগঞ্জকে গড়ে তোলা। যাঁরা সম্মান দিয়ে আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে চাই।’
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এই অঞ্চলের মানুষের দাবি, তাঁদের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করতে এসব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিনিধির হাতে দেওয়া হোক।২০ মিনিট আগে
ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার মেহেদী হাসান শুভ খান (২৫) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বাবার বিরুদ্ধে। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে উপজেলার ৩ নম্বর আমুয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ছোনাউটা গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়ায় চানন্দী ইউনিয়নে তিন সন্তানের জননীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের দাবি, সেখানে মারামারি হয়েছে, তবে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।১ ঘণ্টা আগে
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও ইনকিলাব প্রতিনিধি শামছুল হুদা রতনকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে ফারুক আহম্মেদ নামে যুবদলের এক নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার চিকাজানি ইউনিয়নের মন্ডল বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে