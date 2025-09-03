পীরগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমদাদুল হক (৮৩) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল শনিবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
ট্রেনের যাত্রী মা-মেয়েকে জুস পান করিয়ে অজ্ঞান করে খুলে নেন কানের দুল ও নাকের ফুল। এ সময় পাশের যাত্রী ঘটনাটি আঁচ করতে পেরে হাতেনাতে অজ্ঞান পার্টির সদস্য ফুল মিয়াকে (৫৫) আটক করেন। পরে যাত্রীরা তাঁর কাছে থাকা জুস যাচাই করতে তাঁকে পান করালে তিনি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের (অনূর্ধ্ব-১৫) সাবেক খেলোয়াড় আশিকুর রহমান আশিককে (২২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে আরিফ হোসেন বাঁধন (২৩) নামের আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে টাঙ্গন নদ থেকে আনায়ারুল ইসলাম আনার (৫২) নামের এক জেলের ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়নের করনাই ঘাট গড়িপাড়া থেকে এ লাশ উদ্ধার করে।
সেনাবাহিনীতে চাকরি দেওয়ার নামে ১২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ঠাকুরগাঁও থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। নিজেকে পুলিশের এসআই পরিচয় দিয়ে এমন প্রতারণা করতেন তিনি। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রাজিউর রহমান (৪০)। তিনি ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার জনগাঁও গ্রামের বাসিন্দা।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে এক রাতে তিন গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ১১টি বাড়ি পুড়ে গেছে। আগুনে পুড়ে মারা গেছে ১১ গরু ও ১৫টি ছাগল। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে এসব অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো খেটে খাওয়া মানুষ।
মিলন হোসেন হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবিতে ঠাকুরগাঁও শহরের চৌরাস্তায় বিক্ষোভ হয়েছে। উপজেলার খনগাঁও এলাকায় আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে চাপাপাড়া গ্রামের মানুষ বিক্ষোভ করেন। এতে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে ঠাকুরগাঁও রোড পর্যন্ত যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে ৯ দিনমজুরের বাড়ি পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার রাত ১১টার দিকে উপজেলা চাপাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে চাচিকে বাঁচাতে গিয়ে টাঙ্গন নদীর পানিতে ডুবে সুমাইয়া আকতার (১২) নামের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বৈরচুনা ইউনিয়নে রানীরঘাট রাবার ড্যামে এ ঘটনা ঘটে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে বাদল নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে তাঁর ভাই মিজানুর রহমানসহ চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে...
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে খেলার মাঠ উদ্ধারের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে দৌলতপুর ইউনিয়নবাসী এই স্মারকলিপি দেয়।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মুক্তারুল ইসলাম মুক্তাকে (৬৫) দেখতে যাওয়ার পথে তাঁর ভাতিজি তোজ্জামিম আক্তার রেবু (৫০) বাসচাপায় নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে ও আজ শনিবার সকালে পৌর শহরের জামতলি নামক স্থানে এবং পৌর শহরের থানার গেটের সামনে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।
ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার সেনুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আব্দুল মাজেদ। তিনি মূলত শিক্ষার্থীদের গণিত শেখান। এর পাশাপাশি ২০১৫ সাল থেকে তাদের নাচ, গান, অভিনয়, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং ছবি আঁকাও শেখাচ্ছেন। তাঁর এই ব্যতিক্রমী সহশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এর ফলে
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে মাহেন্দ্র গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে পৌর শহরের ইটভাটা এলাকার গুয়াগাঁও মহল্লার পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর স্কুলছাত্রী লাবণ্য আকতারের (৪) লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার গ্রেপ্তারের পর ওই শিশু হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর আখখেত থেকে লাবণ্য আকতার (৫) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কোষাডাঙ্গীপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে এক তরুণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে মৃতের পরিবার বলছে, নেশার টাকা না পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।