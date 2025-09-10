Ajker Patrika

জাকসু নির্বাচন ২০২৫

ডোপ টেস্টে অংশ নেননি জাকসুর সব প্রার্থী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে সব প্রার্থী এতে অংশ নেননি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে ডোপ টেস্ট নেওয়া শুরু হয়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা থাকলেও রাত ৮টা

জাকসু নির্বাচনে মোতায়েন করা হবে ১০০০ পুলিশ

জাকসু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জিএস প্রার্থী সেই ছাত্রদল নেত্রী

হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত, জাকসুতে প্রার্থী হতে পারছেন না অমর্ত্য

শেষ দিনে জমজমাট জাকসুর প্রচার-প্রচারণা

জাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের সময়সূচি প্রকাশ

জাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে রিট করছেন অমর্ত্য রায়

জাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল ও শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ

জাকসুর সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ইশতেহারে অগ্রাধিকার পাচ্ছে ‘ফাইভ ইয়েস’ ও ‘ফাইভ নো’

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

জাকসু: ভোটারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি

‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

