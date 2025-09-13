জাবির ২১ হল সংসদে ভিপি-জিএস পদে বিজয়ী যাঁরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রায় ৫০ ঘণ্টা ধরে ভোট গ্রহণ এবং গণনা শেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে প্রথমে হল সংসদ ও পরে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মনিরুজ্জামান।
নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচিত হয়েছেন ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। আর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মাজহারুল ইসলামসহ বেশির ভাগ শীর্ষ পদে জয় পেয়েছে শিবির-সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’।
ভিপি পদে আব্দুর রশিদ জিতু পেয়েছেন ৩ হাজার ৩২৪ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের আরিফ উল্লাহ পেয়েছেন ২ হাজার ৩৭৯ ভোট।
জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের মাজহারুল ইসলাম পেয়েছেন ৩ হাজার ৯৩০ ভোট। এই পদে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-সমর্থিত ঐক্য ফোরামের আবু তৌহিদ সিয়াম পেয়েছেন ১ হাজার ২৩৮ ভোট।
এর আগে একে একে ২১টি হল সংসদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীরা হলেন:
নওয়াব ফয়জুন্নেসা হল
ভিপি: বুবলী আহমেদ
জিএস: সুমাইয়া খানম
এজিএস: নেই
জাহানারা ইমাম হল
ভিপি: মোছা মাহমুদা খাতুন
জিএস: রিজওয়ানা বুশরা
এজিএস: (দুজন সমানসংখ্যক ভোট) লামিয়া জান্নাত (প্রথম ৬ মাস, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে), সাদিয়া খাতুন (পরের ৬ মাস)।
১০ নম্বর হল
ভিপি: আসিফ মিয়া
জিএস: মো. মেহেদী হাসান
এজিএস: মো. নাদিম মাহমুদ
১৫ নম্বর ছাত্রী হল
ভিপি: মোছা. শারমিন খাতুন
জিএস: মেহনাজ মোহনা
এজিএস: মোছা. শাহানা আক্তার
বেগম সুফিয়া কামাল হল
ভিপি: জান্নাতুল নাঈম
জিএস: রুবিনা
এজিএস: সুমাইয়া আক্তার
শহীদ সালাম বরকত হল
ভিপি: মারুফ হোসেন
জিএস: মো মাসুদ রানা
এজিএস: আবরার আজিম ভূঁইয়া
মওলানা ভাসানী হল
ভিপি: আব্দুল হাই স্বপন
জিএস: হৃদয় পোদ্দার
এজিএস: রাকিব হাসান
মীর মশাররফ হোসেন হল
ভিপি: খালেদ জোবায়ের শাবাব
জিএস: শাহরিয়ার নাজিম
এজিএস: আরাফাত হোসেন
বীর প্রতীক তারামন বিবি হল
ভিপি: ফারজানা আক্তার উর্মি
জিএস: প্রিয়াংকা কর্মকার প্রিয়া
এজিএস: লাবন্য
আ ফ ম কামাল উদ্দিন হল
ভিপি: জিএমএম রায়হান কবির
জিএস: আবরার শাহরিয়ার
এজিএস: রিপন মন্ডল
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল
ভিপি: রাকিবুল ইসলাম
জিএস: আলী আহম্মদ
এজিএস: সামিন ইয়াসির লাবিব
রোকেয়া হল
ভিপি: তাসনিম খন্দকার
জিএস: নাবিলা মাহজাবিন
এজিএস: ফাহমিদা আক্তার সাউদা
২১ নম্বর ছাত্র হল
ভিপি: ইবনে শিহাব
জিএস: অলিউল্লাহ আল মাহাদী
এজিএস: তুষার আহমেদ শাওন
শহীদ রফিক জব্বার হল
ভিপি: মো মেহেদী হাসান
জিএস: শরিফুল ইসলাম
এজিএস: আরিফুল ইসলাম সাদী
১০ নম্বর ছাত্রী হল
ভিপি: ঐশী সরকার
জিএস: ফারজানা তাবাসসুম রূপা
এজিএস: প্রমা রাহা
শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল
ভিপি: মো. সিফাতুল্লাহ
জিএস: মাহমুদুল হাসান সাকিব
এজিএস: তারেক আহমেদ
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভিপি: অমিত কুমার বণিক
জিএস: মাহমুদুল হাসান ইমন
এজিএস: মির্জা আদনান ইসলাম অয়ন
বেগম খালেদা জিয়া হল
ভিপি: ফারহানা রহমান রিথী
জিএস: ফাতেমা তুজ জোহরা
এজিএস: রায়হান আরা সরকার আঁখি
প্রীতিলতা হল
ভিপি: সুমাইয়া আক্তার মিথি
জিএস: ইফফা রহমান ইফফা
এজিএস: নাফিসা তাসনিম সূচি
১৩ নম্বর ছাত্রী হল
ভিপি: নাহাদাতুন হাসানা
জিএস: মহসিনা তুবা
এজিএস: মোছা সাদিয়া মেহজাবিন
আল-বেরুনী হল
ভিপি: রিফাত আহমেদ শাকিল
জিএস: মো. মুনতাসীর বিল্লাহ খান
এজিএস: সাদমান হাসান খান
দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পর অনুষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের মাজহারুল ইসলাম।৩৪ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত সকল প্রতিনিধিকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। আজ শনিবার এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি এই অভিনন্দন জানান।৪০ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে দুই পদে স্বামী-স্ত্রী জয়লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন মো. তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা। তাঁরা দুজনই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে নির্বাচন করেছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বিজয়ী হয়েছেন শিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম।৩ ঘণ্টা আগে