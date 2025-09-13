Ajker Patrika
নেই নির্বাচনী উত্তেজনা, অলস সময় কাটছে পুলিশ সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ২১
জাবিতে অলস সময় কাটাচ্ছেন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচনের ভোট গণনা। ভোট গণনা শুরুর পেরিয়ে গেছে ৪২ ঘণ্টা। এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন ভোট গণনা তৃতীয় দিনে গড়ালেও ফল প্রকাশে সময় লাগবে আরও কয়েক ঘণ্টা। তিনি জানান, দুপুরের মধ্যে ভোট গণনা হলেও ফল প্রকাশ হতে পারে সন্ধ্যায়।

এর মধ্যে নানা অব্যবস্থাপনা, ছাত্রদলসহ পাঁচটি প্যানেলের ভোট বর্জন, নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও তিন শিক্ষকের দায়িত্ব ছাড়ার ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা গেলেও এখনো ফল ঘোষণা না হওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যেতে সময় লাগেনি। আর নির্বাচনী আমেজ ও উত্তেজনাবিহীন জাবিতে অলস সময় কাটছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সিনেট ভবনের সামনে অর্ধশতাধিক পুলিশ সদস্যকে বসে থাকতে দেখা যায়। অনেকেই চেয়ারে বসে মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখে সময় কাটাচ্ছেন। যদিও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একটি গাড়ি এসে দল পরিবর্তন করে, তবে বেলা ১০টার পর থেকে পুলিশ সদস্যদের সক্রিয় কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

অন্তত অর্ধশত দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সিনেট ভবনের সামনে বাগানে ও আশেপাশে বসে থাকতে দেখা গেছে। কেউ কেউ গল্প মজেছেন আবার কেউ মোবাইলে ফোনে ভিডিও দেখছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন পুলিশ সদস্য জানান, তারা ব্যাটালিয়নের সদস্য। ভারি অস্ত্র ও দাঙ্গা দমনে প্রশিক্ষিত। কিন্তু ক্যাম্পাসে পরিবেশ শান্ত থাকায় তাদের বিশেষ কিছু করার নেই, তাই বসে সময় কাটাচ্ছেন।

তবে এসব বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মন্তব্য করতে চাননি।

পুলিশ সদস্যদের মতোই ভোটকেন্দ্র ঘিরে থাকা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মধ্যেও ক্লান্তি ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে। পরিবেশটা এমন যে, ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। সিনেট ভবনের আশপাশে কেবল দু-একজন শিবির-সমর্থিত প্রার্থীর উপস্থিতি দেখা গেছে।

আজ শনিবার সকালে সিনেট ভবনে গিয়ে দেখা যায়, ছয়টি টেবিলে ৩৩ জন কর্মকর্তা নিরলসভাবে ভোট গুনছেন। তবে রাতভর কাজ করতে করতে সবার চোখে-মুখে ক্লান্তি স্পষ্ট। শিক্ষার্থীরা বলছেন, এবারের গণনা নজিরবিহীন ধীরগতির। রোকেয়া হলের শিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের পোলিং এজেন্ট উম্মে হাবিবা বলেন, ‘টানা তিন দিন ধরে কাজ করছি, বিষয়টা এখন খুব ক্লান্তিকর হয়ে গেছে।’

এবারের নির্বাচনে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোট শান্তিপূর্ণ হলেও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে—জামায়াত-সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে ব্যালটপেপার ও ওএমআর মেশিন সরবরাহ, অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পোলিং এজেন্টদের প্রবেশে বাধা, ডোপ টেস্টের ফলাফল প্রকাশ না করা এবং নির্বাচন ‘ম্যানিপুলেট’ করার অভিযোগ।

কচ্ছপগতিতে চলছে জাকসুর ভোট গণনা, ফল আসতে আরও কয়েক ঘণ্টাকচ্ছপগতিতে চলছে জাকসুর ভোট গণনা, ফল আসতে আরও কয়েক ঘণ্টা

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। পরে ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) ‘সম্প্রীতির ঐক্য’, ‘সংশপ্তক পর্ষদ’, ‘স্বতন্ত্র অঙ্গীকার পরিষদ’ ও ছাত্র ফ্রন্টের আংশিক প্যানেলও একই পথে হাঁটে। কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

এছাড়া দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক নাহরিন ইসলাম ও অধ্যাপক শামিমা সুলতানা। শুক্রবার রাতে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারও।

২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভোটার কারা, প্রশ্ন অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভোটার কারা, প্রশ্ন অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ২৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৯ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৮ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ৬ জন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ১০ জন। একই সঙ্গে ২১টি হল সংসদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ভোটে অংশ নিয়েছে মোট আটটি পূর্ণ ও আংশিক প্যানেল। যদিও একাধিক প্যানেল ভোট বর্জন করেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে আছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-সমর্থিত ঐক্য ফোরাম এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা আবদুর রশিদ জিতুর নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন।

ক্যাম্পাসনির্বাচন কমিশনজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
