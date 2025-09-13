জাকসুর কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে কার্যকরী সদস্য পদে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে কার্যকরী সদস্য পদে পুরুষ তিনজন ও নারী তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন।
কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) পদে নির্বাচিত হয়েছেন— মোহাম্মদ আলী চিশতি, মো. আবু তালহা (শিবির প্যানেল) ও মো. তরিকুল ইসলাম (শিবির প্যানেল)।
কার্যকরী সদস্য (নারী) পদে নির্বাচিত হয়েছেন— নুসরাত জাহান ইমা, নাবিলা বিনতে হারুন (শিবির প্যানেল) ও ফাবলিহা জাহান নাজিয়া।
