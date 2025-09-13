Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

জাকসুর কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ১৭
জাকসুর কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে কার্যকরী সদস্য পদে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে কার্যকরী সদস্য পদে পুরুষ তিনজন ও নারী তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) পদে নির্বাচিত হয়েছেন— মোহাম্মদ আলী চিশতি, মো. আবু তালহা (শিবির প্যানেল) ও মো. তরিকুল ইসলাম (শিবির প্যানেল)।

কার্যকরী সদস্য (নারী) পদে নির্বাচিত হয়েছেন— নুসরাত জাহান ইমা, নাবিলা বিনতে হারুন (শিবির প্যানেল) ও ফাবলিহা জাহান নাজিয়া।

বিষয়:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস, বিপক্ষে ভোট দিল যারা

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভোটার কারা, প্রশ্ন অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুর কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা

জাকসুর কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা

পদত্যাগপত্রে যা লিখলেন অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম

পদত্যাগপত্রে যা লিখলেন অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম

জাহানারা ইমাম হলে সমান ভোট পেয়ে এজিএস হলেন দুজন

জাহানারা ইমাম হলে সমান ভোট পেয়ে এজিএস হলেন দুজন