ভোট গণনায় ধীরগতি নির্বাচন বানচালের চেষ্টা: জাহিদুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দ্রুততম সময়ের মধ্যে জাকসু নির্বচনের ফলাফল ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, ভোট গণনার ধীরগতির মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মেনে নেবে না।
আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ‘স্পষ্ট বক্তব্য’ শিরোনামে এক পোস্টে তিনি এসব কথা উল্লেখ করেন।
জাকসু নির্বাচন নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র এখনো চলমান—এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক নোংরামি কেউ প্রত্যাশা করে না। ভোট গণনার ধীরগতির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত নির্বাচন বানচাল করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এটা মেনে নেবে না।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, দ্রুত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত ভোটের আলোকে ফল ঘোষণা করতে হবে। অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিতে হবে। পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও এই দায় এড়াতে পারবে না।’
