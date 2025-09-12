অনিয়মের অভিযোগ এনে জাকসু নির্বাচন কমিশন সদস্যের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার পদত্যাগ করেছেন। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন।
পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একের পর এক অনিয়মের মুখোমুখি হয়েছি। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে আমরা যা বুঝি নির্বাচনে সেটি ছিল না। আমি যাতে পদত্যাগ না করি, সে জন্য গতকাল (বৃহস্পতিবার) থেকেই আমার ওপর চাপ ছিল, তবু আমি পদত্যাগ করছি।’
অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার আরও বলেন, ‘আজ বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার একটি সভা ডেকেছিলেন। আমরা দীর্ঘ সময় বৈঠক করেছি। একপর্যায়ে আমি নামাজ পড়তে যাই, ফিরে এসে দেখি, ভোট গণনা শুরু হয়ে গেছে। আমি বারবার অনুরোধ করেছি, অভিযোগ ও সমস্যাগুলো যাচাই হওয়া পর্যন্ত ভোট গণনা স্থগিত রাখা হোক এবং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের দিকে মনোনিবেশ করা হোক। কিন্তু আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।’
অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, ‘আমি চাপের মুখে পদত্যাগ করিনি। আমি কখনো কাউকে ভয় করিনি, এখনো করব না। আমার কাছে যেটা সঠিক মনে হয়েছে, আমি সে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি কোনো দায় নেব না।’
মাফরুহী সাত্তার আরও বলেন, ‘নির্বাচন চলাকালে দায়িত্ব পালনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেও নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশ নিয়েছি। তবে নির্বাচনের নানা অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে আমি কমিশনের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলাম।’
অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষক এবং বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি। তিনি জাকসু নির্বাচনের কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
এদিকে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলসহ পাঁচটি প্যানেল নির্বাচন বর্জন করে। তাদের অভিযোগ, ভোট গ্রহণ ও গণনায় নানা অনিয়ম হয়েছে, যার কারণে তারা নির্বাচন বর্জন করেছে।
এ ছাড়া নির্বাচনের ফলাফল দেরিতে ঘোষণা হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ব্যালট পেপার আলাদা করা, ম্যানুয়ালি টেস্ট রান করা ও গণনাপ্রক্রিয়ায় সময় লাগার কারণে ফলাফল ঘোষণা দেরিতে হয়েছে।
