জাহানারা ইমাম হলে সমান ভোট পেয়ে এজিএস হলেন দুজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনে এজিএস পদে ১১৩ ভোটে টাই হয়েছে। এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা লামিয়া জান্নাত ও সাদিয়া খাতুন উভয়েই ১১৩টি করে ভোট পেয়েছেন।
এতে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে লামিয়া জান্নাত প্রথম ছয় মাস দায়িত্ব পালন করবেন। এর পরের ছয় মাস দায়িত্ব পালন করবেন সাদিয়া খাতুন।
