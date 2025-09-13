Ajker Patrika
জাহানারা ইমাম হলে সমান ভোট পেয়ে এজিএস হলেন দুজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ২৪
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনে এজিএস পদে ১১৩ ভোটে টাই হয়েছে। এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা লামিয়া জান্নাত ও সাদিয়া খাতুন উভয়েই ১১৩টি করে ভোট পেয়েছেন।

এতে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে লামিয়া জান্নাত প্রথম ছয় মাস দায়িত্ব পালন করবেন। এর পরের ছয় মাস দায়িত্ব পালন করবেন সাদিয়া খাতুন।

