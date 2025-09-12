Ajker Patrika
জাকসুর বাকি ভোট হাতেই গণনা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ১৪
ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের বাকি ভোট হাতেই গণনা করা হবে। নির্বাচন কমিশনের বরাতে জাকসু সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আজ শুক্রবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বলেন, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাকসুর ভোট গণনা এখন থেকে শুরু হবে।

এর আগে হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে গণনার পদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন। আজ বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও কতিপয় প্রার্থীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে বাকি ভোট হাতেই গণনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিষয়:

ক্যাম্পাসভোটজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাজাকসু নির্বাচন ২০২৫
খুঁজুন

