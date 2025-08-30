পিরোজপুরের কাউখালীতে মোটরসাইকেলের চাপায় সামিয়া আক্তার নামের সাত বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার চিড়াপাড়া ইউনিয়নের বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পিরোজপুরের কাউখালীতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে রোকেয়া বেগম নামের এক গুহবধূকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষের লোকজন। আহত অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নারী মারা যান।
পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যার ভবন নির্মাণ ও দুটি আবাসিক ভবন নির্মাণে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম পাওয়া গেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পিরোজপুর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৩ প্রকৌশলী এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধ
হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকা মহানগর (উত্তর) ছাত্রদলের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক তারিকুল ইসলাম সুমন, শিয়ালকাঠি ইউনিয়ন ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের হোসেন, কাউখালী উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য বেল্লাল হোসেন, শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের ওয়ার্ড ছাত্রদলের প্রস্তাবিত সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সাধারণ...
পিরোজপুরের কাউখালীতে স্থানীয় এক বিএনপি নেতার বাধায় পণ্ড হয়েছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। গতকাল শুক্রবার (২১ মার্চ) দুপুরে কাউখালী উত্তর বাজারে অভিযান চালানোর সময় উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বদরুদ্দোজা মিয়া ভোক্তা অধিকারের কার্যক্রমে বাধা দেন। এরপর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে
পিরোজপুর জেলার ৭টি থানার সব কটিতেই সীমিত পরিসরে কার্যক্রম চালু হয়েছে পুলিশের। আজ শনিবার থেকে পিরোজপুরের সদর থানা, নেছারাবাদ থানা, নাজিরপুর থানা, কাউখালী থানা, ইন্দুরকানী থানা, ভান্ডারিয়া থানা এবং মঠবাড়িয়া থানায় সীমিত পরিসরে কাজ শুরু করেছে পুলিশ। তাঁদের সাহায্য করছে সেনাবাহিনী।
নৌকায় ভোট দেওয়া যাবে না। নৌকা ক্ষমতায় এলে ভাগ্যোন্নয়ন আরও নষ্ট হবে বলে মন্তব্য করেছেন নেছারাবাদ উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নার্গিস জাহান। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-২ (ভান্ডারিয়া-কাউখালী-নেছারাবাদ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দীন মহারাজের
চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আশা মশুর ডালবোঝাই এমভি স্কাই জাহাজটি তেলবোঝাই ট্যাংকারের ধাক্কায় তলা ফেটে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় পিরোজপুরের কাউখালীতে অবস্থান করে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর রাতে যশোরের নোয়াপাড়া যাওয়ার পথে কাউখালীর কঁচা নদীর গাবখান চ্যানেলের কাছে তেলবোঝাই একটি ট্যাংকার ধাক্কা দিলে জাহাজের নিচের অংশ ফেটে যা
রীতি বহির্ভূতভাবে দল পরিচালনাসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে প্রায় ৩ হাজার নেতা-কর্মীকে নিয়ে জাতীয় পার্টি (জেপি-মঞ্জু) থেকে পদত্যাগ করেছেন পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ মিয়া মনু। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে কয়েক হাজার নেতা–কর্মীর উপস্থিতিতে তিনি এই পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
নির্মাণের কয়েক মাস পরেই ভেঙে পড়েছে পিরোজপুরের কাউখালীর একটি আয়রন ব্রিজ। ব্রিজের স্ল্যাবগুলো মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে। ভাঙার পরেই জানা গেল, কংক্রিটের স্ল্যাবে লোহার রডের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে সুপারিগাছ! সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই দৃশ্য।
পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা সদরে বাবার মৃত্যুর পরদিনই ছেলের মৃত্যু হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পরদিনই ঢাকার হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ছেলে আরিফ হোসেনের
পিরোজপুরের কাউখালীতে শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। তা ছাড়া ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষাও হয়নি। বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আজ রোববার থেকে তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করছে।
পিরোজপুরের কাউখালীতে পরীক্ষার আগে প্রাথমিকের মূল্যায়ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখতে না দেওয়ায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ওই শিক্ষক।
পিরোজপুর-স্বরূপকাঠি সড়কের কাউখালী আমরাজুড়ী ফেরিঘাটের গ্যাংওয়ে দেবে যাওয়ায় ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। সন্ধ্যা নদীর ভাঙনে গ্যাংওয়ে দেবে যাওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই পথে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।
পিরোজপুরের কাউখালীতে আগুনে আটটি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের পাঙ্গাসিয়া বাজারে আগুনের এ ঘটনা ঘটে।
সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে দেশের বিভিন্ন এলাকার মতো পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের বেলতলা মোল্লাবাড়ী নামক স্থানে আহলে হাদিসের নিজস্ব মসজিদে ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হচ্ছে...
পিরোজপুরের কাউখালীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হাসিব বয়াতি (২৫) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার শিয়ালকাঠির চৌরাস্তা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। হাসিব ওই এলাকার ইউনুস বয়াতির ছেলে।