পিরোজপুরে মোটরসাইকেলের চাপায় শিশু নিহত

পিরোজপুরের কাউখালীতে মোটরসাইকেলের চাপায় সামিয়া আক্তার নামের সাত বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার চিড়াপাড়া ইউনিয়নের বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পিরোজপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত গৃহবধূর মৃত্যু

পিরোজপুরে তিন প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ঈদ শুভেচ্ছার পোস্টার লাগানোর সময় ছাত্রদলকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, আহত ৭

বিএনপি নেতার বাধায় পণ্ড ভোক্তা অধিকারের অভিযান

পিরোজপুরের ৭ থানায় সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরু

নৌকা ক্ষমতায় এলে ভাগ্যোন্নয়ন আরও নষ্ট হবে: যুব মহিলা লীগ নেত্রী

পিরোজপুরে ১৪০০ টন টিসিবির ডাল নিয়ে জাহাজ অর্ধনিমজ্জিত

৩ হাজার নেতা-কর্মী নিয়ে জেপি থেকে পদত্যাগ কাউখালী উপজেলা চেয়ারম্যানের

রডের বদলে সুপারিগাছ, নির্মাণের কয়েক মাসেই ভেঙে পড়ল সাঁকো

পিরোজপুরে বাবার মৃত্যুর পরদিন চলে গেলেন ছেলেও

কাউখালীতে শিক্ষকদের কর্মবিরতি: মাধ্যমিকের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ

পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র দেখতে না দেওয়ায় শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ

ফেরিঘাটের গ্যাংওয়ে দেবে যাওয়ায় কাউখালী-স্বরূপকাঠি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ

কাউখালীর পাঙ্গাসিয়া বাজারে আগুনে পুড়েছে আট দোকান

কাউখালীর শিয়ালকাঠিতে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত

কাউখালীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

