Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

ডাকাত অভিযোগে বাড়ির সামনে থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা

পিরোজপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৫৪
পিরোজপুরে ডাকাত অভিযোগে যুবককে গণপিটুনিতে হত্যা
পিরোজপুরে ডাকাত অভিযোগে যুবককে গণপিটুনিতে হত্যা

পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠি ইউনিয়নে ডাকাত অভিযোগে মো. আলী হোসেন নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

আজ সোমবার ভোররাতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। গতকাল রোববার সন্ধ্যার দিকে বান্ধাঘাটা এলাকার হাওলাদার বাড়িতে আলী হোসেনকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয় বলে নিহতের পরিবারের অভিযোগ।

মো. আলী হোসেন (৩৮) শিয়ালকাঠি এলাকার হাকিম হাওলাদারের ছেলে। তিনি অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের স্ত্রী সোনিয়া আক্তার জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে স্থানীয় আবুল বাশার ফরিদের নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন লোক তাঁদের বাড়ির সামনে এসে ‘ডাকাত’ বলে চিৎকার শুরু করে। এ সময় আলী হোসেন ঘর থেকে বাইরে বের হলে তাঁকে ধরে নিয়ে ঘরের পাশের একটি সুপারিবাগানে নির্মমভাবে মারধর করা হয়।

খবর পেয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান গাজী সিদ্দিকুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত আলী হোসেনকে উদ্ধার করে কাউখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে আজ ভোররাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

সোনিয়া আক্তার অভিযোগ করেন, স্থানীয় ফরিদের সঙ্গে আলী হোসেনের পূর্ববিরোধ ছিল। সেই বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে ফরিদ, জানে আলম, মিরাজ ও তাঁদের সহযোগীরা আলী হোসেনকে ডাকাত সাজিয়ে হত্যা করেছেন।

এ বিষয়ে কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান জানান, আলী হোসেনকে মারধরের ঘটনায় গতকাল রাতে থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। এখন এটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হবে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাপিরোজপুরগণপিটুনিহত্যাডাকাতঅভিযোগবরিশাল বিভাগকাউখালী (পিরোজপুর)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পর্নোগ্রাফিতে জড়িত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেপ্তার

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

দনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেছে, সেটা মেনেই যুদ্ধ শেষ করো—জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

সম্পর্কিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে আমদানি পণ্য খালাস শুরু

শাহজালাল বিমানবন্দরে আমদানি পণ্য খালাস শুরু

অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে সাবেক নারী মেম্বারের বাড়িতে আগুন

অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে সাবেক নারী মেম্বারের বাড়িতে আগুন

শহীদ শামসুজ্জোহার কবর জিয়ারত করলেন রাকসুর নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা

শহীদ শামসুজ্জোহার কবর জিয়ারত করলেন রাকসুর নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা

একই মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

একই মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার