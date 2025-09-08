Ajker Patrika
টিকটকের অটো স্ক্রল ফিচারের সুবিধা কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ০৩
অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএসে টিকটক চালু করুন। ছবি: সংগৃহীত
বিশ্বজুড়ে বিনোদনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে টিকটক। অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য ভিডিও দেখার সুযোগ থাকায় এটি ব্যবহারকারীদের কাছে হয়ে উঠেছে দারুণ আকর্ষণীয়। তবে একটার পর একটা ভিডিও দেখতে বারবার স্ক্রল করাটা অনেক সময় বিরক্তিকর বা কষ্টসাধ্য হতে পারে। বিশেষ করে, যখন আপনি আরাম করে ভিডিও উপভোগ করতে চান। এ সমস্যার সহজ সমাধান দিতে টিকটক নিয়ে এসেছে অটো স্ক্রল ফিচার।

এই ফিচারট চালু করলে ভিডিওগুলো নিজে থেকেই একটার পর একটা চলতে থাকবে, ব্যবহারকারীকে আর আলাদাভাবে স্ক্রিনে স্পর্শ করে স্ক্রল করার প্রয়োজন হবে না। এটি শুধু অভিজ্ঞতাকে আরও সাবলীল করে তোলে না, বরং ব্যবহারকারীর সময় বাঁচানোর দিক থেকেও বেশ কার্যকর।

টিকটকের অটো স্ক্রল চালু করবেন যেভাবে

১. অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএসে টিকটক চালু করুন।

২. অ্যাপ চালু করলেই যেকোনো একটি ভিডিও চালু হবে।

৩. এবার যেকোনো ভিডিওর ওপর ট্যাপ করে চেপে ধরে রাখুন।

৪. এর ফলে নিচে একটি মেনু চালু হবে।

৫. মেনুতে ডানে স্ক্রল করলে ‘অটো স্ক্রল’ ফিচার পাওয়া যাবে।

৬. এই অপশনের ওপর ট্যাপ করলেও ফিচারটি চালু হয়ে যাবে।

ফিচারটি চালু হলে প্রতিটি ভিডিও শেষ হলে আরও একটি ভিডিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে।

ফিচারটি বন্ধ করবেন যেভাবে

ফিচারটি চালু থাকলে ভিডিওগুলোর ওপরে একটি ‘ঊর্ধ্বমুখী তীর’ চিহ্ন দেখা যাবে। এটি সার্চ বাটনের নিচে থাকে। এই ‘ঊর্ধ্বমুখী তীর’ চিহ্নের ওপর ট্যাপ করলে ফিচারটি বন্ধ হয়ে যাবে।

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

