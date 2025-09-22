Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

১৪ বছর বয়সে অ্যাপলের অষ্টম কর্মী হন, এখনো কাজ করছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ০৬
এস্পিনোসা কাজ করেছেন অ্যাপলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সফটওয়্যারে। ছবি: সংগৃহীত
বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপলের অষ্টম কর্মী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ক্রিস এস্পিনোসা। অবাক করা বিষয় হলো—মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি অ্যাপলে যোগ দেন এবং সেই শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত আছেন।

১৯৭৭ সালের শুরুর দিকে ছোট একটি স্টার্টআপ ছিল অ্যাপল। কোম্পানির সব কাজ হতো স্টিভ জবসের মা-বাবার বাড়ির গ্যারেজ থেকে। সে সময়ই যোগ দেন এস্পিনোসা। তাঁর হাইস্কুলের বিজ্ঞানশিক্ষক এই দুই ‘নিয়ম-ভঙ্গকারী’ ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেছিলেন। তবে প্রযুক্তির প্রতি ভালোবাসার কারণে ক্রিস অ্যাপলে কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি বেসিক প্রোগ্রামিং এবং অ্যাপল II-এর জন্য সফটওয়্যার ম্যানুয়াল তৈরির কাছ শুরু করেন। এমনকি দিনের পর দিন গ্যারেজের ডেস্কের নিচে তিনি ঘুমাতেন।

কয়েক দশকে এস্পিনোসা কাজ করেছেন অ্যাপলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ও সফটওয়্যারে। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাকওএস, হাইপারকার্ড, অ্যাপলস্ক্রিপ্ট, এক্সকোড।

শুধু স্কুল জীবনেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও অ্যাপলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি তাঁর। তিনি কিছু সময়ের জন্য অ্যাপল ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। তবে স্নাতক শেষ করেই আবার ফিরে আসেন অ্যাপলে।

১৯৮৫ সালে স্টিভ জবস অ্যাপল ছেড়ে চলে যান এবং ১৯৯৭ সালে আবার ফিরে আসেন। এই সময়েও ক্রিস অ্যাপলে কর্মরত ছিলেন। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে বিপণনসহ বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন।

স্টিভ জবস সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে এস্পিনোসা বলেন, ‘তিনি একধরনের উন্মাদ প্রতিভাবান ছিলেন।’

বর্তমানে অ্যাপলে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন এবং একাধিক বিভাগে কাজ করেছেন। ক্রিস এস্পিনোসার ভবিষ্যতে অ্যাপলে আরও কত দিন কাজ করবেন, তা কেউ জানে না।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকর্মীঅ্যাপল
