প্রযুক্তি

আরব আমিরাত ও বাহরাইনে আমাজনের সার্ভার ক্ষতিগ্রস্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আরব আমিরাত ও বাহরাইনে আমাজনের সার্ভার ক্ষতিগ্রস্ত
আমাজনের ক্লাউড ইউনিট (এডব্লিউএস) জানিয়েছে, ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলায় বাহরাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডেটা সেন্টারগুলোতে বিদ্যুৎ এবং সংযোগের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

সংস্থাটি তাদের স্ট্যাটাস পেজে জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আমাজন ক্লাউড ইউনিটের দুটি জোন, যা ডেটা সেন্টারের ক্লাস্টার, নির্দিষ্ট সময় বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে।

এডব্লিউএস জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি জোন ডেটা সেন্টার আক্রান্ত হয়েছে। আঘাতের পর স্ফুলিঙ্গ এবং আগুনের সৃষ্টি হয়, এ জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে।

বাহরাইনেও তাদের ক্লাউড সার্ভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে আল জাজিরা।

ক্লাউড ফার্মটি গ্রাহকদের অন্যান্য অঞ্চলে তাদের পরিষেবার ওপর আপাতত নির্ভর করতে বলেছে। তারা বলেছেন, পরিষেবা পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে কয়েক ঘণ্টা লাগতে পারে।

বিষয়:

বিদ্যুৎআমাজনহামলাইরানআরব আমিরাত
