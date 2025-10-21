Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

২০২৫ সালে এআই বদলে দিল বিশ্বের চেহারা

পল্লব শাহরিয়ার
২০২৫ সালে এআই বদলে দিল বিশ্বের চেহারা

প্রযুক্তি দুনিয়াকে বদলে দিচ্ছে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এ নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে আলোচনা চলতে থাকলেও ২০২৫ সালকে ভিন্নভাবে মনে রাখবে বিশ্ব। কারণ, এ বছর এআই নিয়ে যেসব পদক্ষেপ ও উদ্ভাবন হয়েছে, সেগুলো এ ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এআই জীবনে প্রতিদিনের অংশ হয়ে উঠেছে। চাকরি, শিক্ষা, চিকিৎসা, গণমাধ্যম—প্রায় সব খাতে এই প্রযুক্তি এখন মানুষের সহকর্মী।

এআই এজেন্ট

একসময় এআই মানে ছিল ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সিরি, অ্যালেক্সা বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, যারা প্রশ্নের উত্তর দিত, গান চালাত বা অ্যালার্ম দিত। কিন্তু এ বছর এআই নতুন রূপ নিয়েছে এআই এজেন্ট নামে। এটি এখন শুধু নির্দেশ পালন করে না, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়, পরিকল্পনা করে, এমনকি মানুষের মতো সহযোগিতাও করতে পারে। তারা কাজ শেখে, অভিজ্ঞতা থেকে উন্নত হয় এবং জটিল সমস্যার সমাধানে একা বা দলগতভাবে কাজ করতে পারে।

  • অফিসে ডিজিটাল সহকারী: এখন অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত অফিসের মেইল বাছাই, ফাইল তৈরি, রিপোর্ট লেখা থেকে শুরু করে সময়সূচি সাজানো পর্যন্ত সব কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যাচ্ছে এআই এজেন্ট দিয়ে। সকালে ম্যানেজার কম্পিউটার চালু করলেই এআই জানিয়ে দিচ্ছে দিনের মিটিং, জরুরি ই-মেইল এবং অসম্পূর্ণ প্রজেক্টের কথা। এতে কর্মীদের সময় বাঁচছে, মনোযোগ বাড়ছে পরিকল্পনা ও সৃজনশীল কাজে।
  • ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে এআই: ভিয়েতনামের এফপিটির ‘এজেন্ট ফ্যাক্টরি’ কয়েক মিনিটে তৈরি করে কাস্টম এআই এজেন্ট। এটি বিক্রির ডেটা বিশ্লেষণ করে কিছু সময়েই ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

গ্রাহকসেবায় বুদ্ধিমান সহকারী: ব্যাংক, টেলিকম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো এখন কথোপকথনভিত্তিক এআই এজেন্ট দিয়ে ২৪ ঘণ্টা গ্রাহকসেবা দিচ্ছে। এরা গ্রাহকের প্রশ্ন বুঝে উত্তর দেয়, অভিযোগ রেকর্ড করে এমনকি কার্ড ব্লক করাসহ জরুরি কাজও সম্পন্ন করে। এতে গ্রাহকসেবা দ্রুত, সাশ্রয়ী ও নিরবচ্ছিন্ন হয়েছে।

জেনারেটিভ এআই মডেলের অগ্রগতি

২০২৫ সালে জেনারেটিভ এআই শুধু লেখা বা ছবি তৈরি করতে পারছে, এমনটা নয়। এটি বহু মাধ্যমে সৃজনশীল ও জটিল কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। নতুন প্রজন্মের মডেলগুলো টেক্সট, ছবি, ভিডিও ও অডিও একসঙ্গে বিশ্লেষণ এবং তৈরি করতে পারে। ফলে শিক্ষাবিদ, শিল্পী, গবেষক ও ব্যবসায়ীরা একাধিক তথ্যসূত্র একসঙ্গে ব্যবহার করে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন।

  • লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এলএলএম ৩.০: এখনকার এলএলএম ৩.০ মডেল শুধু লেখাই বোঝে না, এর সঙ্গে যুক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে। যেমন জিপিটি-৫ বা ক্লোড-৩ মডেল নতুন ধারণা তৈরি করতে এবং ব্যবসা, চিকিৎসা বা গবেষণার জন্য কার্যকর সমাধান দিতে সক্ষম।
  • মাল্টিমোডাল সক্ষমতা: মাল্টিমোডাল এআই এখন একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট বুঝতে এবং প্রক্রিয়া করতে পারে। যেমন ওপেনএআই জিপিটি-৫ ব্যবহার করে ছবি থেকে গল্প লেখা, ভিডিও বিশ্লেষণ করা কিংবা অডিও থেকে তথ্য সংকলন করতে পারে। চিকিৎসা খাতে এটি একাধিক রোগীর ডেটা, জিনগত তথ্য এবং রোগনির্ণয়-সংক্রান্ত চিত্র একসঙ্গে বিশ্লেষণ করে দ্রুত এবং নির্ভুল ফল দিতে সক্ষম। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মাল্টিমোডাল এআই শিক্ষার্থীর শেখার ধরন অনুযায়ী পাঠ্য, ভিডিও ও অডিও কনটেন্ট একত্র করে ব্যক্তিগত শিক্ষা দিচ্ছে।
  • হালকা মডেল: স্মল ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস ও সুপার টিনি ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস এখন স্মার্টফোন, স্মার্টওয়াচ এবং এলওটি ডিভাইসে চালানো যায়। এগুলো ডেটা ক্লাউডে পাঠানোর প্রয়োজন ছাড়াই স্থানীয়ভাবে কাজ করে। ফলে গোপনীয়তা রক্ষা হয়, প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত হয় এবং শক্তিও কম ব্যয় হয়। যেমন গুগল জেমিনি ন্যানো বা অন ডিভাইস সিরি এখন ব্যবহারকারীর ডিভাইসেই জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সে এআইয়ের বিস্ময়

এ বছর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। রোগনির্ণয়, ঝুঁকি পূর্বাভাস, থেরাপি পরিকল্পনা—সব ক্ষেত্রে এআই এখন দ্রুত, নির্ভুল ও কার্যকর সমাধান দিতে সক্ষম। ফলে চিকিৎসাজগতে আগের চেয়ে দ্রুত এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসার পথ তৈরি হয়েছে।

  • চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত: গুগলের গবেষণা সংস্থা ডিপমাইন্ড এ বছর এমন একটি এআই মডেল তৈরি করেছে, যা ক্যানসার কোষের আচরণ বিশ্লেষণ করতে পারে। আগে গবেষকদের মাসের পর মাস সময় লাগত কোষ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা বোঝার জন্য। এখন এআই তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে করতে পারে।
  • নির্ণয়ের উন্নতি: চিকিৎসায় রোগনির্ণয় হলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ বছর এমন এআই টুল ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ইকোকার্ডিওগ্রাফি কিংবা অন্যান্য মেডিকেল ইমেজ থেকে প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে পারে। আগে যেখানে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে রিপোর্ট বিশ্লেষণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতে হতো, এখন এআই তা কয়েক সেকেন্ডে করে দিচ্ছে।
  • ঝুঁকির পূর্বাভাস: গবেষকেরা তৈরি করেছেন ডেলফি-টুএম নামের একটি এআই মডেল। এটি রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস, বয়স, জীবনধারা ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যঝুঁকির পূর্বাভাস দেয়।

শ্রেণিকক্ষে এআই

চলতি বছর শিক্ষা খাতে এআই টিউটর ৩৬০ এবং খানমিগো ২.০ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এগুলো শিক্ষার্থীর শেখার ধরন ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে পাঠ্য বিষয়কে সহজ করে শেখায়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও এখন অনেকে এআই-নির্ভর শিক্ষা অ্যাপ ব্যবহার করছে, বিশেষ করে ভাষা ও গণিত শেখার জন্য।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাছাপা সংস্করণএআই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...