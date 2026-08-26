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ফেসবুক ফিডে অপছন্দের কনটেন্ট কেন বেশি আসে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফেসবুক ফিডে অপছন্দের কনটেন্ট কেন বেশি আসে
অ্যালগরিদম একটি ‘লাইক’-এর চেয়ে ‘রিপ্লাই’ বা মন্তব্যকে বেশি শক্তিশালী সংকেত হিসেবে গণ্য করে। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যে ধরনের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ধারণ করেন, অ্যালগরিদম প্রায়শই তার বিপরীতধর্মী কনটেন্ট বা পোস্ট তাদের ফিডে বেশি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বিজ্ঞানবিষয়ক খ্যাতনামা সাময়িকী ‘প্রোসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস’ (পিএনএএস)-এ প্রকাশিত নতুন এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষকদের মতে, ব্যবহারকারীরা যেসব পোস্টে মন্তব্য বা রিপ্লাই করেন, সামাজিক মাধ্যমগুলোর অ্যালগরিদম সেগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আর সাধারণত মানুষ যেসব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে বা আপত্তি থাকে, সেগুলোতে মন্তব্য করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ফলে পরোক্ষভাবে অ্যালগরিদম সেই অপছন্দের বিষয়বস্তুগুলোকেই ব্যবহারকারীর ফিডে বারবার নিয়ে আসে।

সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এর ৭১৫ জন মার্কিন ব্যবহারকারীর ওপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে?

গবেষণায় দেখা গেছে, একজন ব্যবহারকারী সামাজিক মাধ্যমে কী ধরনের পোস্ট দেখতে পাবেন, তা নির্ধারণ করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগরিদম অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তাঁর অনলাইন আচরণ বিশ্লেষণ করে।

সাধারণত ব্যবহারকারীরা যেসব পোস্টের সঙ্গে একমত হন, সেগুলোতে কেবল একটি ‘লাইক’ (হার্ট বা থাম্বস-আপ আইকন) দিয়ে চলে যান। কিন্তু যেসব পোস্টের সঙ্গে তারা তীব্র দ্বিমত পোষণ করেন, সেখানে গিয়ে দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীর দেওয়া একটি ‘লাইক’-এর চেয়ে একটি ‘রিপ্লাই’ বা মন্তব্যকে অনেক বেশি শক্তিশালী সংকেত হিসেবে গণ্য করে। এর ফলে সিস্টেম ধরে নেয় যে ব্যবহারকারী এই ধরনের বিষয়ের ওপর বেশি আগ্রহী, এবং পরবর্তীতে ‘ফর ইউ’ ফিডে সেই সম্পর্কিত বা সমভাবাপন্ন পোস্টের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

ফলাফলে দেখা যায়, পরিবেশ সুরক্ষা, সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সর্বজনীন যত্নের মতো যেসব ইতিবাচক মূল্যবোধ ব্যবহারকারীরা ধারণ করেন, সেগুলোর চেয়ে নিয়মকানুন ও প্রথা রক্ষার মতো পোস্টগুলো তাদের ফিডে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

গবেষকেরা দেখেছেন, অ্যালগরিদমের এই বৈপরীত্যপূর্ণ দৃশ্যটি রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করেও ভিন্ন রূপ নেয়। যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকানদের তুলনায় ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের ফিডে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের বিরোধী পোস্ট আসার প্রবণতা চার গুণেরও বেশি।

গবেষণার ডেটা অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাট সমর্থকেরা তাদের অপছন্দের কনটেন্টে রিপ্লাই বা বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বেশি সোচ্চার। ফলে শক্তিশালী একটি ‘ফিডব্যাক লুপ’ বা চক্র তৈরি হয়, যা তাদের ফিডে আরও বেশি নেতিবাচক বা বিরোধাত্মক কনটেন্ট নিয়ে আসে।

গবেষকদের মতে, শুধু এনগেজমেন্ট বা ব্যবহারকারীর সক্রিয়তাকে ভিত্তি করে অ্যালগরিদম পরিচালনা করায় সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক মেরুকরণ দিন দিন বাড়ছে। কেবল বিরোধিতা প্রকাশের সুযোগ তৈরি করে দিলে তা সুস্থ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করে না।

এর সমাধান হিসেবে বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন, যেখানে প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহারকারীদের সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারে যে তারা কী ধরনের মূল্যবোধ বা বিষয়বস্তুকে অগ্রাধিকার দিতে চান।

গবেষণা দলের মতে, ব্যবহারকারীদের নিজেদের ফিড নিয়ন্ত্রণের বেশি ক্ষমতা দেওয়া হলে এবং রাজনৈতিক মতভেদের বাইরে যেসব বিষয়বস্তু সংযোগ তৈরি করতে পারে তা প্রদর্শন করা গেলে, সামাজিক মাধ্যমে গঠনমূলক আলোচনার পথ সুগম হতে পারে।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিগবেষণাসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
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