Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

৬.৯ ইঞ্চি ডিসপ্লের রেডমি ১৫সি

ফিচার ডেস্ক
৬.৯ ইঞ্চি ডিসপ্লের রেডমি ১৫সি

শাওমি বাজারে নিয়ে এসেছে রেডমি ১৫সি। শক্তিশালী ব্যাটারি লাইফ ছাড়াও ডিভাইসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ৬ দশমিক ৯ ইঞ্চি ডিসপ্লে। এর মাধ্যমে বিনোদনপ্রেমী শাওমি ফ্যানরা ডিজিটাল কনটেন্ট উপভোগ করতে পারবেন আরও চমৎকারভাবে।

রেডমি ১৫সিতে রয়েছে দ্রুততম সময়ে চার্জিং সুবিধার পাশাপাশি ৬ হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ার হার্জের ব্যাটারি। ৩৩ ওয়াটের টার্বো চার্জার দিয়ে স্মার্টফোনটির ব্যাটারি শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ চার্জ হতে সময় নেবে মাত্র ৩১ মিনিট।

শাওমি বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘এর আগে শাওমি রেডমি ১৪সি বাজারে আনার পর শাওমি ফ্যানদের থেকে বিপুল সাড়া পাই। তারই ধারাবাহিকতায় বাজারে আরও উন্নত ডিজাইনে, আধুনিক প্রযুক্তিতে শাওমি রেডমি ১৫সি এনেছি।’

বিষয়:

শাওমিতথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণবাজারব্যাটারিডিভাইস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

টিকটকের যে ফিডে শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও দেখা যায়

টিকটকের যে ফিডে শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও দেখা যায়

৬.৯ ইঞ্চি ডিসপ্লের রেডমি ১৫সি

৬.৯ ইঞ্চি ডিসপ্লের রেডমি ১৫সি

১০০০ হার্টজের মনিটর আনছে চীন ও মার্কিন এএমডি

১০০০ হার্টজের মনিটর আনছে চীন ও মার্কিন এএমডি

এআই ব্যবহার করে কোনো লাভ হয়নি ৯৫ শতাংশ কোম্পানির: এমআইটির গবেষণা

এআই ব্যবহার করে কোনো লাভ হয়নি ৯৫ শতাংশ কোম্পানির: এমআইটির গবেষণা