অ্যাপলের এয়ারপডসে আসছে ‘লাইভ ট্রান্সলেশন’ ফিচার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অ্যাপলের এয়ারপডসে যুক্ত হতে যাচ্ছে এক নতুন যুগান্তকারী ফিচার ‘লাইভ ট্রান্সলেশন’। এই ফিচারটি চালু থাকলে ফোনকলের পাশাপাশি সামনে থাকা ব্যক্তির কথাও অনুবাদ করে দেবে এয়ারপডসটি।
আইওএস ২৬ বেটা ৬ সংস্করণের (পরীক্ষামূলক সংস্করণ) মধ্যে থাকা একটি নতুন ছবিতে দেখা গেছে, এয়ারপডসের পাশে বিভিন্ন ভাষায় ‘হ্যালো’ লেখা রয়েছে। ছবিটিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ডাবল প্রেসের (দুবার ট্যাপ করে) মাধ্যমে ফিচারটি চালু করা যাবে। ছবির ফাইলটির নাম রাখা হয়েছে ‘ট্রান্সলেট’ নামে, যা পরিষ্কারভাবে নতুন অনুবাদ ফিচারের দিকেই ইঙ্গিত করে।
প্রথমে এ-সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করে প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যমে নাইনটুফাইভম্যাক। তবে পরে ম্যাকরিউমার জানায়, ছবিটি আইওএস ২৬-এর সর্বশেষ বিটা সংস্করণের ট্রান্সলেট অ্যাপের ফাইলের মধ্যেই রয়েছে।
এর আগে ব্লুমবার্গের বিশ্লেষক মার্ক গারম্যান জানিয়েছিলেন, নতুন সফটওয়্যারে এয়ারপডসে একটি অনুবাদ ফিচার আসছে, যা ইন-পার্সন কথোপকথনকে রিয়েল টাইমে অনুবাদ করতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে, অ্যাপল সেই ফিচার বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।
আইওএস ২৬ আপডেটের মাধ্যমেই লাইভ ট্রান্সলেট ফিচারটি আসতে পারে বা পরবর্তী সময় কোনো আপডেটেও যুক্ত হতে পারে। আইওএস ২৬ বেটা সংস্করণের ইতিমধ্যেই ফোন অ্যাপ, মেসেজ অ্যাপ এবং ফেসটাইমে লাইভ অনুবাদ সুবিধা রয়েছে। তাই এয়ারপডসের মাধ্যমে ইন-পার্সন ট্রান্সলেশন ফিচার যুক্ত হওয়াটা যথার্থই মনে হচ্ছে।
ছবির ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, এই ফিচারটি আপাতত শুধু এয়ারপডস প্রো ২ এবং আসন্ন এয়ারপডস ৪-এর জন্য কার্যকর হবে। যেহেতু বিদ্যমান লাইভ ট্রান্সলেশন ফিচারগুলো অ্যাপল ইন্টেলিজেন্সের যুক্ত, তাই এয়ারপডসের নতুন অনুবাদ ফিচার ব্যবহারের জন্য এমন একটি আইফোন প্রয়োজন হতে পারে, যেটি অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স সমর্থন করে।
বাস্তব জীবনের মুখোমুখি কথোপকথনে দ্রুত ও স্বচ্ছ অনুবাদ নিশ্চিত করতে কম ল্যাটেন্সি (দীর্ঘতার কম সময়) দরকার। এই বিষয়টি বিবেচনা করলে এই লাইভ ট্রান্সলেশন ফিচারটি হয়তো শুধু আইফোন ১৭ সিরিজের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।
