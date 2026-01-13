Ajker Patrika
প্রযুক্তি

অভূতপূর্ব ‘কিল সুইচ’: যে কৌশলে স্টারলিংকের ইন্টারনেটও ঠেকিয়ে দিল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানে চলমান বিক্ষোভে ৬৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ছবি: এএফপি
ইরানে চলমান বিক্ষোভে ৬৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ছবি: এএফপি

ইরানের চলমান বিক্ষোভ তীব্র হতে শুরু করলেই দেশটিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয় সরকার। এরপরও ইলন মাস্কের রকেট কোম্পানি স্পেসএক্সের মালিকানাধীন স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবাদাতা স্টারলিংক ব্যবহার করে অনেকে বিক্ষোভের তথ্য বহির্বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল। এবার ‘কিল সুইচ’ কৌশলে সেই ইন্টারনেটও জ্যাম করে দিয়েছে ইরান।

দুই সপ্তাহ আগে তীব্র মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে ইরানে বিক্ষোভ শুরু হয়। বর্তমানে এই বিক্ষোভ সহিংস সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। ৩১টি প্রদেশের সবকটিতেই ৫০০টির বেশি বিক্ষোভ হয়েছে। নিহত হয়েছেন অন্তত ৬৪৮ জন।

বিক্ষোভের মাত্রা বাড়তে থাকলে তেহরান ইন্টারনেট সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নেয়, যা ‘কিল সুইচ’ কৌশল নামে পরিচিত। সংকটকালে ভুয়া তথ্যের বিস্তার ঠেকাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের কৌশল ব্যবহার করে থাকে।

ইরানে পিসি ও মোবাইল ফোন টাওয়ারে ল্যান্ড কেবলের মাধ্যমে সরবরাহ করা ইন্টারনেট তিন দিনেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রাখা হয়। এরপর ইরান যে বড় পদক্ষেপটি নেয় তা হলো, স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবায় প্রবেশাধিকার বন্ধ করার চেষ্টা।

যেভাবে স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা জ্যাম করছে ইরান

ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবাদাতা স্টারলিংক তেহরানের কেন্দ্রীয় ও কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে এড়িয়ে ইন্টারনেটে প্রবেশের একটি উপায় হয়ে উঠেছিল।

তবে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) সংকেতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে সহজেই এই সেবা ব্যাহত করা সম্ভব। কারণ, স্টারলিংকের বেস স্টেশনগুলোকে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান শেয়ার করতে হয়, যাতে নেটওয়ার্কটি নিকটতম গ্রাউন্ড স্টেশন শনাক্ত করতে পারে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিংকট্যাংক হাডসন ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার বিশেষজ্ঞ ব্রায়ান ক্লার্ক বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, স্যাটেলাইট ও গ্রাউন্ড টার্মিনালের মধ্যে সরাসরি ট্রান্সমিশন ব্লক করার জন্য বিকল্প আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে, তবে সেটির জন্য প্রচুর পরিমাণে জ্যামিং ডিভাইসের প্রয়োজন হবে।

তিনি আরও বলেন, মোবাইল ফোনকে লক্ষ্য করে ডিজাইন করা জ্যামিং সরঞ্জামগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকলে সেগুলো স্টারলিংক সিস্টেমকে লক্ষ্য করেও ব্যবহার করা সম্ভব।

স্টারলিংকের টেলিযোগাযোগ স্যাটেলাইটগুলোর ‘কনস্টেলেশন’ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় নিম্ন-পৃথিবী কক্ষপথে (লো-আর্থ অরবিট বা এলইও) প্রদক্ষিণ করে। ব্যবহারকারী চলাফেরা করার সময় মোবাইল ফোন যেমন বিভিন্ন বেস স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ পরিবর্তন করে, ঠিক তেমনি স্টারলিংক টার্মিনালগুলোকেও ওপর দিয়ে স্যাটেলাইট অতিক্রম করার সময় এক স্যাটেলাইট থেকে অন্যটিতে ধারাবাহিকভাবে সংযোগ হস্তান্তর করতে হয়।

এই বৈশিষ্ট্যটির কারণে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ও টার্মিনালগুলোকে এমন অ্যান্টেনা ব্যবহার করতে হয়, যা বিস্তৃত কোণ থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে ভূমিতে থাকা অ্যান্টেনার কাছাকাছি কোনো উৎস থেকে জ্যামিং চালানো হলে সেবাটি তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

তবে গ্রাউন্ড রিসিভারের কাছাকাছি জ্যামার বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে, যেখানে তীব্র জ্যামিং সত্ত্বেও কিয়েভের সেনারা এখনো স্টারলিংক ব্যবহার করছে।

ইউক্রেন আগ্রাসনে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সরবরাহসহ তেহরান ও মস্কোর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রেক্ষাপটে, ইরান রাশিয়ার কাছ থেকে জ্যামিং সরঞ্জাম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা পেয়ে থাকতে পারে বলে ‘অজ্ঞাত’ সূত্রের বরাতে জানিয়েছে এএফপি।

এদিকে ইরানে স্টারলিংকের টার্মিনালগুলোর বৈধতা নিয়েও আইনগত অস্পষ্টতা বা একটি ‘ধূসর অঞ্চল’ (গ্রে জোন) রয়েছে। নিজেদের ভূখণ্ডে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ইরান।

বিষয়:

ইন্টারনেটতথ্যপ্রযুক্তিইলন মাস্কইরানস্টারলিংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আরব আমিরাতকে বন্দর-সামরিক ঘাঁটি থেকে বের করে দিতে চায় সোমালিয়া, সব চুক্তি বাতিল

আরব আমিরাতকে বন্দর-সামরিক ঘাঁটি থেকে বের করে দিতে চায় সোমালিয়া, সব চুক্তি বাতিল

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ট্রাম্পের বাড়তি ২৫% শুল্ক, কপাল আরও পুড়তে পারে ভারতের

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ট্রাম্পের বাড়তি ২৫% শুল্ক, কপাল আরও পুড়তে পারে ভারতের

ফাটা বাঁশের চিপায় ইরান

ফাটা বাঁশের চিপায় ইরান

নির্বাচনী দায়িত্ব: ভোটে ভয় পাচ্ছে পুলিশ

নির্বাচনী দায়িত্ব: ভোটে ভয় পাচ্ছে পুলিশ

সম্পর্কিত

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

অভূতপূর্ব ‘কিল সুইচ’: যে কৌশলে স্টারলিংকের ইন্টারনেটও ঠেকিয়ে দিল ইরান

অভূতপূর্ব ‘কিল সুইচ’: যে কৌশলে স্টারলিংকের ইন্টারনেটও ঠেকিয়ে দিল ইরান

সিইএস-২০২৬: ৫ আলোচিত প্রযুক্তি

সিইএস-২০২৬: ৫ আলোচিত প্রযুক্তি

হারানো জিনিস খুঁজে পেতে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর উদ্ভাবন

হারানো জিনিস খুঁজে পেতে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর উদ্ভাবন