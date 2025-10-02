বাজারমূল্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছুঁয়েছে ওপেনএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্বজুড়ে তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআই তাদের বাজারমূল্যে নতুন রেকর্ড গড়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দাম এখন ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি।
বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা এক চুক্তির আওতায় প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রি করেছেন। এর ফলে কোম্পানিটির পূর্ববর্তী ৩০০ বিলিয়ন ডলারের মূল্যায়ন থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এটি ওপেনএআই ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধির গতি তুলে ধরে।
গত আগস্টেই এই শেয়ার বিক্রির বিষয়টি প্রথম প্রকাশ করে রয়টার্স। চুক্তির অংশ হিসেবে ওপেনএআইয়ের কর্মীরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করেছেন একাধিক বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর কাছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছেন—থ্রাইভ ক্যাপিটাল, সফটব্যাংক, ড্রাগোনিয়ার ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ, আবুধাবির এমজিএক্স এবং টি রো প্রাইস।
সূত্র আরও জানিয়েছে, ওপেনএআই মোট ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি দামের শেয়ার সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রির অনুমোদন দিয়েছিল।
এর আগেও ওপেনএআইয়ের ৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রাইমারি ফান্ডিং রাউন্ডে বিনিয়োগ করেছিল সফট ব্যাংক। নতুন এই শেয়ার বিক্রিও তাদের আগের বিনিয়োগে যুক্ত হয়েছে।
উল্লেখ্য, ওপেনএআই ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এই আয় ২০২৪ সালের পুরো বছরের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি।
বর্তমানে এআই প্রযুক্তি খাতে বিশ্বজুড়ে বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কর্মীদের আকৃষ্ট করতে মোটা অঙ্কের বেতনের প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি স্কেল এআইতে বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করেছে মেটা। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি স্কেল এআইয়ের ২৮ বছর বয়সী সিইও আলেক্সান্দ্র ওয়াংকে দলে টেনে এনে একটি নতুন ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের’ দায়িত্ব দিয়েছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্বজুড়ে তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআই তাদের বাজারমূল্যে নতুন রেকর্ড গড়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দাম এখন ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি।
বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা এক চুক্তির আওতায় প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রি করেছেন। এর ফলে কোম্পানিটির পূর্ববর্তী ৩০০ বিলিয়ন ডলারের মূল্যায়ন থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এটি ওপেনএআই ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধির গতি তুলে ধরে।
গত আগস্টেই এই শেয়ার বিক্রির বিষয়টি প্রথম প্রকাশ করে রয়টার্স। চুক্তির অংশ হিসেবে ওপেনএআইয়ের কর্মীরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করেছেন একাধিক বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর কাছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছেন—থ্রাইভ ক্যাপিটাল, সফটব্যাংক, ড্রাগোনিয়ার ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ, আবুধাবির এমজিএক্স এবং টি রো প্রাইস।
সূত্র আরও জানিয়েছে, ওপেনএআই মোট ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি দামের শেয়ার সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রির অনুমোদন দিয়েছিল।
এর আগেও ওপেনএআইয়ের ৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রাইমারি ফান্ডিং রাউন্ডে বিনিয়োগ করেছিল সফট ব্যাংক। নতুন এই শেয়ার বিক্রিও তাদের আগের বিনিয়োগে যুক্ত হয়েছে।
উল্লেখ্য, ওপেনএআই ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এই আয় ২০২৪ সালের পুরো বছরের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি।
বর্তমানে এআই প্রযুক্তি খাতে বিশ্বজুড়ে বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কর্মীদের আকৃষ্ট করতে মোটা অঙ্কের বেতনের প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি স্কেল এআইতে বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করেছে মেটা। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি স্কেল এআইয়ের ২৮ বছর বয়সী সিইও আলেক্সান্দ্র ওয়াংকে দলে টেনে এনে একটি নতুন ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের’ দায়িত্ব দিয়েছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক ভিডিও তৈরির সুবিধা নিয়ে নতুন সোশ্যাল ভিডিও অ্যাপ ‘সোরা’ (Sora) চালু করেছে ওপেনএআই। আপাতত এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আমন্ত্রণভিত্তিক (invite-only) পদ্ধতিতে এটি ব্যবহার করা যাবে।২ ঘণ্টা আগে
নতুন এক সাইবার হুমকির মুখে বিশ্বব্যাপী বহু প্রতিষ্ঠান। প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল সতর্ক করেছে, একটি সংঘবদ্ধ হ্যাকার গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীদের লক্ষ্য করে র্যাননামওয়্যার ইমেইল পাঠাচ্ছে। ওই হ্যাকাররা দাবি করছে, ওরাকল ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন থেকে সংবেদনশীল তথ্য চুরি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট ‘মেটা এআই’-এর সঙ্গে ব্যবহারকারীদের কথোপকথনের ভিত্তিতে আরও ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞাপন দেখানোর পরিকল্পনা করছে ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটা। আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে এই পরিবর্তন কার্যকর হবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা চ্যাটবটে যেসব বিষয়ে কথা বলবেন, সে অনুযায়ী তাদের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছ৫ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) প্রযুক্তির পারফরম্যান্স বাড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিপ নির্মাতা কোয়ালকম তাদের ফ্ল্যাগশিপ চিপগুলোতে যুক্ত করেছে আর্ম (Arm) হোল্ডিংসের সর্বশেষ প্রজন্মের কম্পিউটিং আর্কিটেকচার। বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত একাধিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।৬ ঘণ্টা আগে