বাজারমূল্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছুঁয়েছে ওপেনএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওপেনএআইয়ের বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা এক চুক্তির আওতায় প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রি করেছেন। ছবি: সংগৃহীত
ওপেনএআইয়ের বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা এক চুক্তির আওতায় প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রি করেছেন। ছবি: সংগৃহীত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্বজুড়ে তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআই তাদের বাজারমূল্যে নতুন রেকর্ড গড়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দাম এখন ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি।

বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা এক চুক্তির আওতায় প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রি করেছেন। এর ফলে কোম্পানিটির পূর্ববর্তী ৩০০ বিলিয়ন ডলারের মূল্যায়ন থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এটি ওপেনএআই ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধির গতি তুলে ধরে।

গত আগস্টেই এই শেয়ার বিক্রির বিষয়টি প্রথম প্রকাশ করে রয়টার্স। চুক্তির অংশ হিসেবে ওপেনএআইয়ের কর্মীরা তাঁদের শেয়ার বিক্রি করেছেন একাধিক বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর কাছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছেন—থ্রাইভ ক্যাপিটাল, সফটব্যাংক, ড্রাগোনিয়ার ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ, আবুধাবির এমজিএক্স এবং টি রো প্রাইস।

সূত্র আরও জানিয়েছে, ওপেনএআই মোট ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি দামের শেয়ার সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রির অনুমোদন দিয়েছিল।

এর আগেও ওপেনএআইয়ের ৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রাইমারি ফান্ডিং রাউন্ডে বিনিয়োগ করেছিল সফট ব্যাংক। নতুন এই শেয়ার বিক্রিও তাদের আগের বিনিয়োগে যুক্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ওপেনএআই ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এই আয় ২০২৪ সালের পুরো বছরের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি।

বর্তমানে এআই প্রযুক্তি খাতে বিশ্বজুড়ে বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কর্মীদের আকৃষ্ট করতে মোটা অঙ্কের বেতনের প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি স্কেল এআইতে বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করেছে মেটা। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটি স্কেল এআইয়ের ২৮ বছর বয়সী সিইও আলেক্সান্দ্র ওয়াংকে দলে টেনে এনে একটি নতুন ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের’ দায়িত্ব দিয়েছে।

