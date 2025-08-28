Ajker Patrika
একবার চার্জে টানা দুই দিন চলবে রিয়েলমির এই স্মার্টফোন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রিয়েলমি নোট ৭-এ রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের এআই রেয়ার ক্যামেরা ও ৫ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ছবি: রিয়েলমি
তরুণদের পছন্দের স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি এবার এন্ট্রি-লেভেলের সাশ্রয়ী অথচ পাওয়ারহাউস স্মার্টফোন নোট ৭০ নিয়ে এসেছে। ডিভাইসটিতে থাকা ৬৩০০ মিলি অ্যাম্পিয়ারের সুবিশাল ব্যাটারি দিচ্ছে, যা মাত্র একবার পূর্ণ চার্জে দুই দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। গত ২৪ আগস্ট থেকে স্মার্টফোনটি সারা দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

ডিভাইসটির সুবিশাল ব্যাটারির সঙ্গে ১৫ ওয়াট চার্জিং সক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে, যেন সারা দিন ফোন চার্জের বিষয়ে ব্যবহারকারীদের নিশ্চিন্ত রাখা যায়।

রিয়েলমি নোট ৭০-এ মিলিটারি গ্রেড শক রেজিস্ট্যান্স ও আইপি ৫৪ ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয়েছে, যা একে আরও বেশি টেকসই করে তুলেছে। শক্তিশালী ব্যাটারির পাশাপাশি এই ডিভাইসে ৭.৯৪ মিলিমিটারের আলট্রা-স্লিম ডিজাইনে নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে এর ওজন মাত্র ২০১ গ্রাম। এতে এর আগের সংস্করণের চেয়ে উন্নত, ইউনিসক টি৭২৫০ অক্টাকোর চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে নিয়ে আসা হয়েছে অনন্য ৬ দশমিক ৭৪ ইঞ্চির ডিসপ্লে।

রিয়েলমি নোট ৭০-এ রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের এআই রেয়ার ক্যামেরা ও ৫ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এ ছাড়া, সব সময় আপনাকে মনোযোগের কেন্দ্রে রাখতে এতে ব্যবহার করা হয়েছে পালস লাইট ফিচার। ডিভাইসে অডিও শোনার অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করতে এতে ৩০০ শতাংশ আলট্রা ভলিউম ব্যবহার করা হয়েছে। চোখের প্রশান্তি নিশ্চিতে নিয়ে আসা হয়েছে ৯০ হার্টজ আই কমফোর্ট ডিসপ্লে। এই সেগমেন্টের বাকি ফোনগুলোর তুলনায় এটির ডিসপ্লেই সবচেয়ে ব্রাইট।

এ ছাড়া এতে রয়েছে—এআই নয়েজ রিডাকশন ২.০, এআই ক্লিয়ার ফেস, এআই ইমেজিং ম্যাটিং ও এআই ইরেজারের মতো সর্বাধুনিক এআই ফিচার। ফোনটিতে স্পষ্ট কল, উন্নত ছবি ও আধুনিক এডিটিং অপশন ব্যবহার করা সম্ভব হবে। রিয়েলমি নোট ৭০ ডিভাইসটি দুটি সংস্করণে নিয়ে আসা হয়েছে—৪ জিবি র‍্যাম ও ৬৪ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের ডিভাইসটির দাম মাত্র ১১ হাজার ৯৯৯ টাকা (ভ্যাট প্রযোজ্য) এবং ৪ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি ইন্টারনাল স্টোরজের ডিভাইসটির দাম মাত্র ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা (ভ্যাট প্রযোজ্য)।

স্মার্টফোনতথ্যপ্রযুক্তিরিয়েলমিব্যাটারি
