Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

স্পটিফাইয়ে আসছে নতুন ফিচার, বাড়ছে সাবস্ক্রিপশন ফি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আগামী সেপ্টেম্বর থেকে কিছু বাজারে স্পটিফাইয়ের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের ফি বাড়বে। ছবি: বিট্রানিকা
আগামী সেপ্টেম্বর থেকে কিছু বাজারে স্পটিফাইয়ের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের ফি বাড়বে। ছবি: বিট্রানিকা

তুন পরিষেবা ও ফিচার চালুর পাশাপাশি সাবস্ক্রিপশন ফি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাই। কোম্পানিটির কো-প্রেসিডেন্ট ও চিফ বিজনেস অফিসার অ্যালেক্স নরস্ট্রমের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।

নরস্ট্রম বলেন, ‘মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য সমন্বয়—এসব আমাদের ব্যবসায়িক কৌশলের অংশ। যখন তা যুক্তিযুক্ত মনে হবে, তখনই আমরা তা প্রয়োগ করব।’

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে তিনি আরও বলেন, নতুন ফিচার ও সেবা চালুর অংশ হিসেবেই ফিতে পরিবর্তন আসছে। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হচ্ছে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ব্যবহারকারীতে পৌঁছানো।

ইতিমধ্যে চলতি আগস্ট মাসে স্পটিফাই ঘোষণা দিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে কিছু বাজারে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের ফি বাড়বে। নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১১ দশমিক ৯৯ ইউরো, যা আগে ছিল ১০ দশমিক ৯৯ ইউরো। মূল্যবৃদ্ধির এ সিদ্ধান্ত দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি খরচ কমানোর পদক্ষেপের কারণে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রথম বার্ষিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলেও স্পটিফাই তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিফিচার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

যশোরে জামায়াত আমিরের মেয়ে নাগরিক ঐক্যের সদস্যসচিব

যশোরে জামায়াত আমিরের মেয়ে নাগরিক ঐক্যের সদস্যসচিব

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

সম্পর্কিত

হ্যাকিংয়ের শিকার গুগলের ডেটাবেইস, ঝুঁকিতে ২৫০ কোটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট

হ্যাকিংয়ের শিকার গুগলের ডেটাবেইস, ঝুঁকিতে ২৫০ কোটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট

স্পটিফাইয়ে আসছে নতুন ফিচার, বাড়ছে সাবস্ক্রিপশন ফি

স্পটিফাইয়ে আসছে নতুন ফিচার, বাড়ছে সাবস্ক্রিপশন ফি

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

টিকটক ভিডিওর প্রথম ৩ সেকেন্ডে দর্শকদের মনোযোগ কাড়বেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওর প্রথম ৩ সেকেন্ডে দর্শকদের মনোযোগ কাড়বেন যেভাবে