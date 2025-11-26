Ajker Patrika
সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা, হামাসকে সহযোগিতার অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৬
বাইন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং ঝাও। ছবি: সংগৃহীত
বাইন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং ঝাও। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম বাইন্যান্স (Binance) এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বিলিয়নিয়ার চ্যাংপেং ঝাওয়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা হয়েছে। হামাস, হিজবুল্লাহসহ মার্কিন সরকার ঘোষিত ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠনগুলোতে কোটি কোটি ডলার স্থানান্তরে সহায়তা করার অভিযোগ আনা হয়েছে এই মামলায়।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন নাগরিক বা তাঁদের পরিবার এই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২৩ সালে দোষ স্বীকার করার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঝাওকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই এই মামলা হলো। এতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের ওপর নতুন করে নজরদারি বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নর্থ ডাকোটার ফেডারেল আদালতে দায়ের করা মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বাইন্যান্স জেনেশুনে মার্কিন সরকার ঘোষিত বিদেশি সন্ত্রাস সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলোতে ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারের বেশি অর্থ স্থানান্তর সহজ করেছে।

মামলায় আরও বলা হয়েছে, ৭ অক্টোবরের হামলার পরও এই অ্যাকাউন্টগুলোতে ৫০ মিলিয়ন (৫ কোটি) ডলারের লেনদেন হয়েছে এবং এর মধ্যে অন্তত দুটি লেনদেনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থ পাঠানো হয়েছিল।

বাইন্যান্স কর্তৃপক্ষ মামলাটি নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। তবে তারা জানিয়েছে, তারা ‘আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিষেধাজ্ঞামূলক আইনগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে’।

২০২৩ সালের নভেম্বরে বাইন্যান্স অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বীকার করে মার্কিন সরকারকে ৪ বিলিয়ন (৪০০ কোটি) ডলারের বেশি জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল। সে সময় প্রতিষ্ঠানটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞা পরিপালন কর্মসূচি উন্নত করার অঙ্গীকার করেছিল।

তবে নতুন মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, জরিমানার পরও বাইন্যান্স প্ল্যাটফর্মে অর্থ স্থানান্তর করার সময় গ্রাহকদের তহবিলের সন্দেহজনক কার্যকলাপ পরীক্ষা করার নীতি বজায় রেখেছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে টাকা জমা করার ক্ষেত্রে কোনো নজরদারি করেনি। অভিযোগে বলা হয়, আগত তহবিলগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে পর্যবেক্ষণ না করার কারণে সন্ত্রাসী এবং অন্য অপরাধীরা এই এক্সচেঞ্জে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা ও আদান-প্রদান করতে পারে।

মামলার বাদীরা জুরি ট্রায়ালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। অন্যদিকে বাইন্যান্স জানিয়েছে, তারা তাদের কমপ্লায়েন্স সিস্টেম উন্নত করেছে এবং প্ল্যাটফর্মে অবৈধ অর্থ প্রবাহ মোট লেনদেনের নগণ্য অংশ।

গত মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চ্যাংপেং ঝাওকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর বিতর্ক শুরু হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটরা প্রশাসনকে লেখা এক চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এই ক্ষমা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করবে। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, প্রেসিডেন্টের এমন সিদ্ধান্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি নির্বাহী এবং অন্যান্য হোয়াইট কলার অপরাধীদের এই বার্তা দিচ্ছে যে তারা অপরাধ করেও সহজে পার পেয়ে যেতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তিমামলাঅভিযোগক্রিপ্টোকারেন্সিডলার
ফ্যাক্ট চেকিং প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহায়তা চান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে মঙ্গলবার বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে। ছবি: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে মঙ্গলবার বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে। ছবি: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে বিশেষ সহকারীর দপ্তরে এ বৈঠক হয়। এ সময় ফ্যাক্ট চেকিং প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহায়তা চান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।

বৈঠকে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, বাংলাদেশ সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, ডিজিটাল নাগরিক পরিচয় এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমসহ বিভিন্ন আইন ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করছে। পাশাপাশি এস্তোনিয়ার সহায়তায় ডিজিটাল ইকো সিস্টেম ও ডেটা ইন্টারঅপারেবিলিটি নিয়েও কাজ চলমান রয়েছে।

বিশেষ সহকারী বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভুল বা অসত্য তথ্য মোকাবিলায় একটি জাতীয় কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ বিভিন্ন সংস্থা একসঙ্গে এ বিষয়ে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট চেকিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বাংলাদেশি ফ্যাক্ট চেকারদের অ্যাডভান্সড লেভেলের (অগ্রসর ধাপ) প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহযোগিতা প্রয়োজন।

স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ফ্রান্সের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফ্রান্সের সক্রিয় ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলো সরকারি ভর্তুকিতে চলে। তাই পড়াশোনার খরচ তুলনামূলক কম। এটি ফ্রান্সে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো সুযোগ।

রাষ্ট্রদূত আরও জানান, ফ্রান্সের স্পেস এজেন্সি এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিনা খরচে ইমেজারি ও একাডেমিক সহযোগিতা দিতে আগ্রহী।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে ডিজিটাল সহযোগিতা, সাইবার নিরাপত্তা, টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই আগামী দিনে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর জুলিয়ান ডিইউর।

প্রশিক্ষণফ্যাক্টচেকফ্রান্স
বিটিআরসির গণশুনানিতে দেড় হাজার অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিটিআরসির গণশুনানিতে দেড় হাজার অভিযোগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (বিটিআরসি) গণশুনানি উপলক্ষে এই খাতের অংশীজনদের প্রায় দেড় হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে দেশীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘কনভে’-তে এই গণশুনানি হয়। শুনানি চলাকালে এবং তার আগে অনলাইন–অফলাইনে বিভিন্ন অভিযোগ জানান গ্রাহকেরা।

অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিটিআরসি। একই সঙ্গে মোবাইল অপারেটরদের অডিট (নিরীক্ষা) ও অসম প্রতিযোগিতার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানিয়েছে তারা।

এ দিন সকাল ১০টা নাগাদ শুরু হয় গণশুনানি। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে এই শুনানি। এ সময় গ্রাহকেরা নেটওয়ার্ক দুর্বলতা, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (ভাস) চালু করে টাকা কেটে নেওয়া, কলরেট ও ডেটা প্যাকের মূল্য, সিম রিপ্লেস ফিসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ তুলে ধরেন।

এ ছাড়া ৪৫০ দিন সিম বন্ধ থাকলে মালিকানা বদলে যাওয়ার ভোগান্তি ও এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার) সংক্রান্ত সম্ভাব্য জটিলতার কথা জানান গ্রাহকেরা।

শুনানিতে সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসির ভাইস চেয়ারম্যান আবু বকর ছিদ্দিক। পরিচালনা করেন লাইসেন্সিং ও স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক।

এ সময় এক গ্রাহক বলেন, সময়ে-অসময়ে অপ্রয়োজনীয় সার্ভিসের নামে বিরক্তিকর ফোনকল আসে। অজান্তেই কেটে নেওয়া হয় টাকা।

ডেটা প্যাকের (ইন্টারেট সেবা) মূল্য নিয়ে আপত্তি তোলেন একাধিক গ্রাহক। নেটওয়ার্ক দুর্বলতার কারণে কলড্রপ ও ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোগান্তির অভিযোগ জানান অনেকে।

বিটিআরসির তরঙ্গ বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক বলেন, ‘টাকা কাটা যাবে, এমন কোনো সার্ভিস যদি অপারেটর চালু করে, তবে সেটার অনুমতি নেওয়া হয়। যদি অনুমতি ছাড়া এটা চালু করে, সে ক্ষেত্রে অভিযোগ জানালে আমরা ব্যবস্থা নেব।’

আমিনুল হক জানান, মোবাইল সিম ও ইন্টারনেট নিয়ে গ্রাহকের দুর্ভোগ দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে।

শুনানিতে জানানো হয়, বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোনের সচল সিমের সংখ্যা ১৮ কোটি ৮০ লাখ। ভয়েস কল ও ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে চারটি অপারেটর। শুনানিতে গ্রাহক, সাংবাদিকসহ প্রায় ১০০ অংশীজন যুক্ত ছিলেন বলে বিটিআরসি সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে এই শুনানিকে ‘স্বৈরাচারী গণশুনানি’ হিসেবে অভিহিত করেছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন।

শুনানি শেষে এক বার্তায় সংগঠনটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট অনলাইনে অপেক্ষার পর আমার নাম ঘোষণা করার পরেও তারা ফ্লোর (কথা বলার সুযোগ) দেয়নি। এমনকি তাদের নিজস্ব কিছু লোক দিয়ে অল্প কিছু প্রশ্ন নিয়ে গণশুনানির দায় সেরেছে।’

মোবাইল ফোনঅভিযোগবিটিআরসিগণশুনানি
বিদেশি সিম ব্যবহার করলেই জরিমানা, ভারতে আইফোন বিক্রিতে নতুন নিয়ম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের মোবাইল ফোনের খুচরা বিক্রেতা ও দোকানগুলোকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন অ্যাপলের ডিস্ট্রিবিউটররা। নতুন বিক্রি হওয়া আইফোন, বিশেষ করে আইফোন ১৭ সিরিজ কেনার ৯০ দিনের মধ্যে বিদেশি সিম কার্ড দিয়ে সক্রিয় করা হলে দোকানগুলোর ওপর বড় ধরনের জরিমানা আরোপ করা হবে।

ডিস্ট্রিবিউটরদের পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, ‘আপনার আউটলেট থেকে বিক্রি হওয়া কোনো ডিভাইস যদি ৯০ দিনের মধ্যে বিদেশি সিম দিয়ে সক্রিয় বা ব্যবহার করতে দেখা যায়, তাহলে আপনার আউটলেটের ওপর বড় অঙ্কের জরিমানা আরোপ করা হবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী স্টোর-কোড ব্লক করে দেওয়া হতে পারে।’

মানি কন্ট্রোলের প্রতিবেদনে বলা হয়, এমন অভিযান শুরু হওয়ার কারণ হলো—ভারতের বাজার থেকে আইফোন ১৭ মডেল কার্যত গায়েব। বিপুল পরিমাণ ডিভাইস রাশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো বেশি মুনাফার বাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

শিল্প খাত—সংশ্লিষ্টদের হিসাবে, মোট আইফোন রপ্তানির ৩ থেকে ৫ শতাংশ আসে অননুমোদিত (গ্রে মার্কেট) চালান থেকে; যার প্রায় অর্ধেকই যাচ্ছে রাশিয়ায়—যেখানে ইউক্রেন যুদ্ধের পর অ্যাপল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

গত অক্টোবর মাসে ভারতের আইফোন রপ্তানির পরিমাণ পৌঁছায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে, যা সে সময়ের মোট স্মার্টফোন রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

এই গ্রে মার্কেট রপ্তানির কারণে বিশেষ করে আইফোন ১৭-এর ২৫৬ জিবি ও ৫১২ জিবি ভ্যারিয়েন্টের তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

সরবরাহ-সংকটের কথা বলে অ্যাপল ২২ নভেম্বর থেকে ব্যাংক ক্যাশব্যাক অফারও কমিয়ে দিয়েছে। আইফোন ১৭ সিরিজে আগে যেখানে ছয় হাজার রুপির ক্যাশব্যাক ছিল, এখন তা নেমে এসেছে মাত্র এক হাজার রুপিতে।

ভারতে আইফোন ১৭-এর দাম ৮২ হাজার ৯০০ রুপি হলেও রপ্তানি বাজারে এর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮ হাজার ৫০০ রুপি। অনেক সময় রপ্তানি-প্যাকেজে চার থেকে পাঁচ হাজার রুপির আনুষঙ্গিক পণ্যও দেওয়া হচ্ছে।

খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, এই নির্দেশনা অন্যায্য। কারণ, এটি মূলত ছোট দোকানগুলোকে টার্গেট করছে, অথচ বড় দোকান বা ডিস্ট্রিবিউটররা এর আওতার বাইরে থাকছে।

মানি কন্ট্রোলকে এক বিক্রেতা বলেন, প্যারালাল এক্সপোর্ট শুধু মেইনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের সমস্যা নয়; এতে অনলাইনসহ সব চ্যানেলই জড়িত।

অল ইন্ডিয়া মোবাইল রিটেইলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কৈলাশ লাখিয়ানি বলেন, প্রতি মাসে লাখ লাখ ফোন রপ্তানি হচ্ছে, যার ফলে দেশীয় ক্রেতাদের জন্য নির্ধারিত আর্থিক সুবিধাগুলো অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

কোম্পানির সাম্প্রতিক ‘আয়ের কল’-এ অ্যাপলের সিইও টিম কুকও সরবরাহ-সংকটের কথা স্বীকার করেন।

তিনি বলেন, আইফোন ১৬ ও ১৭-এর বেশ কিছু মডেলের ক্ষেত্রে উচ্চ চাহিদার কারণে ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

সূত্রমতে, ডিসেম্বর নাগাদ সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে।

রপ্তানিভারতপ্রযুক্তিপণ্যঅ্যাপলআইফোন
বাজেট ফোনের দাম কমাল অপো

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আরও কম দামে অপো এ৫। ছবি: সংগৃহীত
আরও কম দামে অপো এ৫। ছবি: সংগৃহীত

অপো তাদের ডিউরেবিলিটি পাওয়ারহাউজ অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) মডেলের দাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমিয়েছে। ডিভাইসটির পূর্ববর্তী বাজার মূল্য ছিল ১৯ হাজার ৯৯০ টাকা, যা এখন ১৭ হাজার ৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে।

অপো এ৫ এর মূল আকর্ষণ হলো এর ইন্ডাস্ট্রির সেরা ডিউরেবিলিটি বা স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার সক্ষমতা। ফোনটিতে রয়েছে আইপি ৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স, যা পানি, ছিটা বা ধুলাবালি থেকে ডিভাইসকে সুরক্ষিত রাখে। এছাড়া, ফোনটিতে যুক্ত করা হয়েছে ১৪-স্টার মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিসট্যান্স, যা হঠাৎ পড়ে গিয়ে নষ্ট হওয়া থেকে ডিভাইসটিকে সুরক্ষিত রাখার নিশ্চয়তা দেয়।

ডিভাইসটিতে ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা টানা ৫ বছর পর্যন্ত কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম। এর ৪৫ ওয়াট সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের দ্রুত চার্জিংয়ের সুবিধা দেবে। মাত্র ১৯ মিনিটে ৩০ শতাংশ এবং ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ চার্জ করা সম্ভব।

অপো এ৫-এর শক্তিশালী এআই ক্যামেরা সিস্টেম রয়েছে। এতে ৫০ মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা, ২ মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সর এবং ৫ মেগাপিক্সেল এআই সেলফি ক্যামেরা রয়েছে।

ফোনটিতে ফটো এডিটিংয়ের জন্য রয়েছে বিশেষ এআই ইরেজার ২.০, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই ছবি থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো সরিয়ে ফেলে।

এর আলট্রা-ব্রাইট ১,০০০-নিট ডিসপ্লে যেকোনো পরিবেশে দারুণ ও প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে; রোদেও নিখুঁতভাবে ডিসপ্লে ফুটিয়ে তোলে।

ফোনটি মিস্ট হোয়াইট ও অরোরা গ্রিন—এই দুইটি আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে।

অপো এ৫ ফোনটিতে ৬ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়েছে।

অপোক্যামেরাএআই
