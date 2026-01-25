Ajker Patrika
এআই বিনিয়োগ ‘বুদ্‌বুদের মতো’ হয়ে উঠছে: ডিপমাইন্ড প্রধান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এআই বিনিয়োগ ‘বুদ্‌বুদের মতো’ হয়ে উঠছে: ডিপমাইন্ড প্রধান
ডিপমাইন্ড প্রধান ডেমিস হাসাবিস। ছবি: সংগৃহীত

গুগল ডিপমাইন্ডের প্রধান স্যার ডেমিস হাসাবিস সতর্ক করে বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিনিয়োগের একটি অংশ ক্রমেই ‘বুদ্‌বুদের মতো’ আচরণ করছে এবং বাস্তব বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কোনো পণ্য বা প্রযুক্তি ছাড়াই নতুন স্টার্টআপে বহু বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ টেকসই নয় এবং এতে বাজারে সংশোধন আসতে পারে।

তবে হাসাবিসের মতে, গুগলের মতো বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এই সম্ভাব্য ধাক্কা সামলাতে পারবে, কারণ তাদের শক্তিশালী ব্যবসা ও পণ্যে এআই যুক্ত করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। তিনি এআইকে ‘সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে রূপান্তরকারী প্রযুক্তি’ বলে উল্লেখ করেন।

হাসাবিস আরও বলেন, চীনের তুলনায় এখনো পশ্চিমা দেশগুলো এআই উন্নয়নে এগিয়ে আছে, যদিও চীন স্বল্পমেয়াদি ব্যবহারিক প্রয়োগে দ্রুত অগ্রগতি করছে। সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে আলোচনায় এআইয়ের ঝুঁকি ও ক্ষতির বিষয়টিও উঠে আসে। হাসাবিস জোর দিয়ে বলেন, নিরাপদ ও দায়িত্বশীল এআই উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় এআইয়ের ইতিবাচক ব্যবহার জনআস্থা তৈরির জন্য জরুরি।

এ ছাড়া হাসাবিস জানান, গুগলের এআই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে স্মার্ট গ্লাসের মতো ডিভাইস জনপ্রিয় করতে সহায়ক হতে পারে। তবে তিনি গুগলের শীর্ষ নির্বাহী হওয়ার গুঞ্জন নাকচ করে বলেন, গবেষণা ও বিজ্ঞানের কাছাকাছি থাকাই তাঁর পছন্দ।

বিষয়:

বিনিয়োগকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগুগলএআইপ্রযুক্তিপণ্য
