গুগল ডিপমাইন্ডের প্রধান স্যার ডেমিস হাসাবিস সতর্ক করে বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিনিয়োগের একটি অংশ ক্রমেই ‘বুদ্বুদের মতো’ আচরণ করছে এবং বাস্তব বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কোনো পণ্য বা প্রযুক্তি ছাড়াই নতুন স্টার্টআপে বহু বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ টেকসই নয় এবং এতে বাজারে সংশোধন আসতে পারে।
তবে হাসাবিসের মতে, গুগলের মতো বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এই সম্ভাব্য ধাক্কা সামলাতে পারবে, কারণ তাদের শক্তিশালী ব্যবসা ও পণ্যে এআই যুক্ত করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। তিনি এআইকে ‘সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে রূপান্তরকারী প্রযুক্তি’ বলে উল্লেখ করেন।
হাসাবিস আরও বলেন, চীনের তুলনায় এখনো পশ্চিমা দেশগুলো এআই উন্নয়নে এগিয়ে আছে, যদিও চীন স্বল্পমেয়াদি ব্যবহারিক প্রয়োগে দ্রুত অগ্রগতি করছে। সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে আলোচনায় এআইয়ের ঝুঁকি ও ক্ষতির বিষয়টিও উঠে আসে। হাসাবিস জোর দিয়ে বলেন, নিরাপদ ও দায়িত্বশীল এআই উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় এআইয়ের ইতিবাচক ব্যবহার জনআস্থা তৈরির জন্য জরুরি।
এ ছাড়া হাসাবিস জানান, গুগলের এআই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে স্মার্ট গ্লাসের মতো ডিভাইস জনপ্রিয় করতে সহায়ক হতে পারে। তবে তিনি গুগলের শীর্ষ নির্বাহী হওয়ার গুঞ্জন নাকচ করে বলেন, গবেষণা ও বিজ্ঞানের কাছাকাছি থাকাই তাঁর পছন্দ।
টিকটক গতকাল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে, তারা এমন একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছে, যার মাধ্যমে জনপ্রিয় এই শর্ট ভিডিও অ্যাপটি যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে টিকটক নিষিদ্ধ করার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল, দীর্ঘদিনের সেই টানাপোড়েনের অবসান ঘটল এই চুক্তির২ দিন আগে
৭০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ নিলাম থেকে সরকারের রাজস্বে ২ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা আয় হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। আজ বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান ৷৩ দিন আগে
শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের পথে যুক্তরাজ্য। ব্রিটেন সরকার ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও জনমত যাচাই শুরু করেছে।৩ দিন আগে
চার্জিং নিয়ে ব্যবহারকারীদের চিরচেনা দুশ্চিন্তা দূর করতে রিয়েলমি এবার বিশ্ববাজারে নিয়ে আসছে ১০ হাজার ১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লং-লাইফ টাইটান ব্যাটারি।৩ দিন আগে