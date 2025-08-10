Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

চ্যাটজিপিটি-৫ নিয়ে তোপের মুখে ওপেনএআই

অনলাইন ডেস্ক
তবে উন্মোচনের দিনে জিপিটি-৫-এর এই ফিচার ঠিকমতো কাজ করেনি। ছবি: টেকস্পট
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মডেল জিপিটি-৫ চালুর পরই ব্যবহারকারীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ওপেনএআই। নতুন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলকে অনেকে ‘ভয়াবহ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান পুরোনো ও জনপ্রিয় মডেল জিপিটি-৪ও ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে প্লাস গ্রাহকদের রেট লিমিট দ্বিগুণ করে দিয়েছেন তিনি।

গত শুক্রবার রেডিটের এএমএ (Ask Me Anything) সেশনে অংশ নিয়ে ব্যবহারকারীদের জিপিটি-৫ টিমের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ওপেএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান। সেখানেই উঠে আসে এই বিতর্কিত মডেলটির কিছু ‘বিব্রতকর’ দিক, বিশেষ করে বহুল আলোচিত ‘চার্ট ক্রাইম’।

জিপিটি-৫-এর মূল আকর্ষণ ছিল একটি রিয়েল টাইম ‘রাউটার’, যা সিদ্ধান্ত নেয় কখন দ্রুত উত্তর দিতে হবে আর কখন কিছুটা চিন্তা করে উত্তর দেওয়া ভালো। তবে উন্মোচনের দিনেই এটি ঠিকমতো কাজ করেনি। এতে মডেলটি বিভ্রান্তিকরভাবে কম বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে। অল্টম্যান নিজেই বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, ‘জিপিটি-৫ প্রথম দিনটা ছিল একটু বেশি অগোছালো। আমরা একটি বড়ধরনের সমস্যায় পড়েছিলাম, রাউটার কাজ করেনি। এতে মডেলটি অনেক কম দক্ষ মনে হয়েছে।’

তিনি আরও জানান, এখন থেকে প্রতিটি প্রশ্নে কোন মডেল উত্তর দিচ্ছে—সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এই রাউটিং সিস্টেম আরও উন্নত করা হচ্ছে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ জিপিটি-৪ও ব্যবহারের সুযোগ রাখার দাবি জানায়। অনেকে মনে করেন, তাঁদের চাহিদা পূরণে জিপিটি-৪ও এখনো অনেক বেশি কার্যকর। শেষপর্যন্ত অল্টম্যান বিষয়টি মেনে নেন।

তিনি বলেন, ‘আমরা প্লাস গ্রাহকদের জিপিটি-৪ও ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে ভাবছি। বিষয়টি নিয়ে আমরা আরও তথ্য সংগ্রহ করছি।’ এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি ঘোষণা দেন—‘আমরা প্লাস গ্রাহকদের রেট লিমিট দ্বিগুণ করে দিচ্ছি।’

উল্লেখ্য, জিপিটি ৫ উন্মোচনের সময় একটি ভুল গ্রাফ দেখানো হয়, যা নিয়ে ইন্টারনেটে মিমের ছড়াছড়ি হয়। অল্টম্যান এক্সে (সাবেক টুইটার) একে ‘মেগা চার্ট স্ক্রু-আপ’ (বড়ধরনের ভুল) বলে অভিহিত করেন। যদিও ব্লগ পোস্টের চার্টগুলো ছিল সঠিক।

এদিকে এক্সে ওপেনএআই আরও জানায়, তারা এখন এমন একটি ইন্টারফেস তৈরির কাজ করছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই চাইলে মডেলটিকে ‘চিন্তা’ করার সময় দিতে পারবেন। পোস্টে বলা হয়, ‘চিন্তাভাবনার মোডটি ম্যানুয়ালি চালু করার জন্য আমরা ইউআই (ইউজার ইন্টারফেস) সহজ করছি। তবে রোল আউট শেষ হতে কিছুটা সময় লাগছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আমাদের এপিআই ট্র্যাফিক প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।’

জিপিটি-৫-এর বড় কিছু উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী মাল্টিমোডাল রিজনিং, দীর্ঘমেয়াদি মেমোরি, অধিক নির্ভুল লজিক্যাল প্রসেসিং এবং ২ লাখ ৫৬ হাজার টোকেনের কনটেক্সট উইন্ডো (বা তারচেয়েও বেশি)। তবে অল্টম্যান সতর্ক করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই গতিশীল উন্নয়ন মানবজাতির নিয়ন্ত্রকের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

এদিকে ওপেনএআইকে ঘিরে করপোরেট টানাপোড়েনও বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা মাইক্রোসফট আরও নিয়ন্ত্রণ চাচ্ছে।

অন্যদিকে বিনিয়োগকারীরা দ্রুত বাণিজ্যিকীকরণের জন্য চাপ দিচ্ছেন। আর অপরদিকে সাইবার অপরাধীরা ইতিমধ্যে জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে বড় আকারে প্রতারণা চালাচ্ছেন।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচ্যাটজিপিটিএআইওপেনএআই
