Ajker Patrika
প্রযুক্তি

মোবাইল ফোনের ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিল চায় মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোবাইল ফোনের ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিল চায় মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন
মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের ফাইল ছবি

মোবাইল হ্যান্ডসেট ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন জানায়, ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটে অন্য কারও সিম ব্যবহার অথবা হ্যান্ডসেটটি হস্তান্তরের আগে ডি-রেজিস্ট্রেশন (এনআইডি থেকে সেটটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল) করতে হবে। অন্যথায়, সিমকার্ড হ্যান্ডসেটটিতে কাজ করবে না।

বিটিআরসির এই নিয়ম বা পদ্ধতির ফলে দেশের কোটি কোটি সাধারণ গ্রাহক চরম ভোগান্তিতে পড়বে বলে মনে করছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই নিয়মের ফলে হঠাৎ নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগাযোগ, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শিক্ষা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও জরুরি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং বৈধভাবে ক্রয়কৃত বহু গ্রাহকও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাজার ও আমদানি পর্যায়ে অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ না করে সরাসরি গ্রাহকের ব্যবহৃত হ্যান্ডসেট বন্ধ করা ভোক্তা অধিকার পরিপন্থী। এ সমস্যার সমাধানে গ্রাহকবান্ধব বিকল্প ব্যবস্থা, সহজ নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও পর্যাপ্ত সময় দিয়ে বৈধকরণের সুযোগ তৈরির আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। সেই সঙ্গে ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিল করে গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানিয়েছে তারা।

বিষয়:

মোবাইল ফোনমুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনমোবাইল অ্যাপবিটিআরসিপ্রযুক্তিপণ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

‘আমি আগুন দেইনি, আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল’

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

মোবাইল ফোনের ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিল চায় মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

মোবাইল ফোনের ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিল চায় মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

গাড়ির দরজার অদৃশ্য হাতলে নিষেধাজ্ঞা চীনের, টার্গেট কি টেসলা

গাড়ির দরজার অদৃশ্য হাতলে নিষেধাজ্ঞা চীনের, টার্গেট কি টেসলা

ইউরোপে প্রথম ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করল স্পেন

ইউরোপে প্রথম ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করল স্পেন

থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজারে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক বন্ধ করল ইউটিউব

থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজারে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক বন্ধ করল ইউটিউব