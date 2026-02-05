মোবাইল ফোনের ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিল চায় মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

মোবাইল হ্যান্ডসেট ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।
সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন জানায়, ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটে অন্য কারও সিম ব্যবহার অথবা হ্যান্ডসেটটি হস্তান্তরের আগে ডি-রেজিস্ট্রেশন (এনআইডি থেকে সেটটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল) করতে হবে। অন্যথায়, সিমকার্ড হ্যান্ডসেটটিতে কাজ করবে না।
বিটিআরসির এই নিয়ম বা পদ্ধতির ফলে দেশের কোটি কোটি সাধারণ গ্রাহক চরম ভোগান্তিতে পড়বে বলে মনে করছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই নিয়মের ফলে হঠাৎ নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগাযোগ, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শিক্ষা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও জরুরি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং বৈধভাবে ক্রয়কৃত বহু গ্রাহকও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাজার ও আমদানি পর্যায়ে অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ না করে সরাসরি গ্রাহকের ব্যবহৃত হ্যান্ডসেট বন্ধ করা ভোক্তা অধিকার পরিপন্থী। এ সমস্যার সমাধানে গ্রাহকবান্ধব বিকল্প ব্যবস্থা, সহজ নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও পর্যাপ্ত সময় দিয়ে বৈধকরণের সুযোগ তৈরির আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। সেই সঙ্গে ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাতিল করে গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানিয়েছে তারা।
