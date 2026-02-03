Ajker Patrika
প্রযুক্তি

ইউরোপে প্রথম ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করল স্পেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউরোপে প্রথম ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করল স্পেন
ছবি: সংগৃহীত

ইউরোপে প্রথম দেশ হিসেবে ১৬ বছরের নিচে শিশু-কিশোরদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে স্পেন। প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ব্যবহারকারীর সুরক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুবাইয়ে ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে দেওয়া বক্তব্যে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে ১৬ বছরের কম বয়সীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে পারবে না। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ‘ব্যর্থ রাষ্ট্র’ আখ্যা দিয়ে বলেন, সেখানে আইন উপেক্ষিত, ঘৃণাবাক্য ছড়ায় এবং সত্যের চেয়ে ভুয়া তথ্য বেশি মূল্য পায়।

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে প্ল্যাটফর্মগুলোকে কার্যকর বয়স যাচাইব্যবস্থা চালু করতে হবে। শুধু টিক চিহ্ন নয়, বাস্তব ও কার্যকর বাধা নিশ্চিত করতে হবে বলে জানান সানচেজ।

সানচেজ বলেন, ‘আমাদের শিশুরা এমন এক ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করছে, যা আসক্তি, নির্যাতন, পর্নোগ্রাফি ও সহিংসতায় ভরা। আমরা আর এটা মেনে নেব না।’

অস্ট্রেলিয়ায় গত ডিসেম্বরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বয়সভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর স্পেন ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে একই পথে হাঁটল।

স্পেন এখনো নির্দিষ্ট করে কোন কোন প্ল্যাটফর্ম এই আইনের আওতায় পড়বে, তা জানায়নি। তবে সানচেজ টিকটককে এআই-নির্মিত শিশু নির্যাতনমূলক কনটেন্ট, ইলন মাস্কের এক্সকে অবৈধ যৌন কনটেন্ট তৈরির অভিযোগ এবং ইনস্টাগ্রামকে ব্যবহারকারীদের ওপর নজরদারির জন্য সমালোচনা করেন।

এই আইনের আওতায় ঘৃণামূলক বা অবৈধ কনটেন্ট না সরালে কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এবং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে অবৈধ কনটেন্ট ছড়ানোকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব রয়েছে।

ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশেও একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আনার উদ্যোগ চলছে।

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মেটা জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় ইতিমধ্যে ১৬ বছরের নিচের বলে সন্দেহভাজন পাঁচ লাখের বেশি অ্যাকাউন্ট সরানো হয়েছে। তারা সতর্ক করেছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কিশোরেরা বিকল্প পথে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের চেষ্টা করবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশু ও কিশোরদের অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বজুড়েই সরকারগুলোর ওপর চাপ বাড়ছে এবং স্পেনের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে অন্য দেশগুলোর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

বিষয়:

অনলাইনঅভিযোগকিশোরসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমপ্রযুক্তিপণ্যশিশুইউরোপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আজ সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবে বরাত

‘ভারতীয় ও সাপের সঙ্গে দেখা হলে আগে ভারতীয়কে মারো’, এপস্টেইন নথিতে কূটনীতিকের মন্তব্য

নির্বাচনে ১৬ সংস্থা থেকে ৩৪,৪৪২ জন পর্যবেক্ষক, বিএনপির উদ্বেগ

‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ফেরালে ভারতের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান’

চীনকে মোকাবিলায় বাংলাদেশকেন্দ্রিক মার্কিন পরিকল্পনার বিপদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

নির্বাচনে ১৬ সংস্থা থেকে ৩৪,৪৪২ জন পর্যবেক্ষক, বিএনপির উদ্বেগ

নির্বাচনে ১৬ সংস্থা থেকে ৩৪,৪৪২ জন পর্যবেক্ষক, বিএনপির উদ্বেগ

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

আজ সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবে বরাত

আজ সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবে বরাত

সম্পর্কিত

ইউরোপে প্রথম ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করল স্পেন

ইউরোপে প্রথম ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করল স্পেন

থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজারে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক বন্ধ করল ইউটিউব

থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজারে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক বন্ধ করল ইউটিউব

সতর্কতা সত্ত্বেও নগ্ন ছবি তৈরি করছে মাস্কের গ্রোক এআই

সতর্কতা সত্ত্বেও নগ্ন ছবি তৈরি করছে মাস্কের গ্রোক এআই

ইমো আনল ডিসঅ্যাপিয়ারিং মেসেজ ফিচার

ইমো আনল ডিসঅ্যাপিয়ারিং মেসেজ ফিচার