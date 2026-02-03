Ajker Patrika
থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজারে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক বন্ধ করল ইউটিউব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজারে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক বন্ধ করল ইউটিউব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: স্টারজসফট

বিভিন্ন থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজারে একটি বহুল ব্যবহৃত ফাঁকিবাজি বা লুপহোল বন্ধ করে দিয়েছে ইউটিউব। এসব ব্রাউজারের মাধ্যমে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক ব্যবহার করা যেত। এখন থেকে এসব থার্ড পার্টি মোবাইল ব্রাউজার ব্যবহার করে ইউটিউব চালু রেখে অন্য অ্যাপে যাওয়ার সুবিধা আর মিলবে না।

ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক মূলত ইউটিউব প্রিমিয়াম গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত, যা শুধু অফিশিয়াল আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে পাওয়া যায়। তবে এত দিন Brave, Vivaldi, Edge ও Samsung Internet–এর মতো ব্রাউজার ব্যবহার করে অনেকেই বিনা খরচে এই সুবিধা নিচ্ছিলেন।

গুগলের এক মুখপাত্র অ্যান্ড্রয়েড অথরিটিকে বলেন, ‘ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেব্যাক ইউটিউব প্রিমিয়াম সদস্যদের জন্য নির্ধারিত একটি ফিচার। কিছু ক্ষেত্রে নন-প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীরা মোবাইল ব্রাউজারের মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে পারলেও এখন সব প্ল্যাটফর্মে এক রকম অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে আমরা পরিবর্তন এনেছি।’

গত সপ্তাহে প্রথমে Samsung Internet ব্যবহারকারীরা সমস্যার কথা জানান। এরপর Brave, Vivaldi ও Microsoft Edge ব্যবহারকারীরাও একই অভিযোগ করেন।

তবে কিছু ফায়ারফক্স ব্যবহারকারী ব্রাউজারের ‘ইউজার-এজেন্ট’ পরিবর্তন করে এখনো এই সুবিধা চালু রাখতে পেরেছেন। অন্যদিকে Brave ব্রাউজারও গুগলের নতুন ব্লক এড়াতে আপডেট প্রকাশ করেছে।

