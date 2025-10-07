Ajker Patrika
মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল গুগল, এপিক গেমসের পক্ষে রায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গুগলের এসব পদক্ষেপ ক্যালিফোর্নিয়া সমান বেতন আইন লঙ্ঘন করেছে। ছবি: পাইমিন্টস ডট কম
মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল বড় আইনি ধাক্কার মুখে পড়েছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট মোবাইল গেম নির্মাতা এপিক গেমসের পক্ষে রায় দিয়েছে, যা গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ স্টোর বা ‘গুগল প্লে’ ব্যবস্থার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

রায়ের ফলে এখন গুগলকে তার প্লে স্টোরের নীতি ও কমিশন কাঠামো পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে। এপিক গেমস অভিযোগ করেছিল, গুগল তার অ্যাপ স্টোরে এমন নিয়ম চালু রেখেছে যাতে ব্যবহারকারীরা শুধু গুগলের মাধ্যমেই অ্যাপ ডাউনলোড ও পেমেন্ট করতে বাধ্য হয়। এতে গুগল বিপুল কমিশন আদায় করে, যা প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী।

সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে নিচের আদালতের রায় বহাল থাকায়, গুগল এখন নতুন করে চাপের মুখে পড়েছে। রায়ে বলা হয়, গুগল তার মার্কেট আধিপত্য ব্যবহার করে প্রতিযোগীদের সুযোগ সীমিত করেছে এবং অ্যাপ ডেভেলপারদের অন্য বিকল্প পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহারে বাধা দিয়েছে।

এপিক গেমসের প্রধান নির্বাহী টিম সুইনি রায়কে ‘ডেভেলপারদের জন্য বড় জয়’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘এটি শুধু এপিকের নয়, বরং সব অ্যাপ নির্মাতার জয়—যারা ন্যায্য বাজারে কাজ করতে চায়।’

অন্যদিকে গুগল জানিয়েছে, তারা রায় পর্যালোচনা করছে এবং প্রয়োজনে পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারে। কোম্পানির এক মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি গুগল প্লে ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে আসছে।’

এই রায়ের ফলে গুগলের ব্যবসায়িক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন অনেক অ্যাপ নির্মাতা নিজেদের স্বাধীন পেমেন্ট সিস্টেম চালু করতে পারবে, যা ব্যবহারকারীদের জন্যও খরচ কমাতে পারে।

এপিক গেমস আগেও একই ধরনের মামলায় অ্যাপলকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তবে সেখানে কোম্পানিটি পুরোপুরি জয় পায়নি। কিন্তু গুগলের ক্ষেত্রে এই রায় প্রযুক্তি খাতে নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

বিষয়:

মার্কিনগুগল
