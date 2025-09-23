Ajker Patrika
আগুনের ঝুঁকি: ১৬ লাখ পাওয়ার ব্যাংক ফেরত নিচ্ছে অ্যাংকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অ্যাংকার এ১৬৪৭ পাওয়ার ব্যাংক। ছবি: সংগৃহীত
অ্যাংকার এ১৬৪৭ পাওয়ার ব্যাংক। ছবি: সংগৃহীত

চীনা ইলেকট্রনিকস নির্মাতা অ্যাংকার আবারও তাদের একাধিক মডেলের পাওয়ার ব্যাংক বাজার থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। আগুন লাগা এবং অতিরিক্ত গরম হওয়ার ঝুঁকির কারণে এই রিকল বা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া চালু করেছে। এবার কোম্পানিটি প্রায় ৫ লাখ ইউনিট বাজার থেকে প্রত্যাহার করবে। গত জুনে ১১ লাখ পাওয়ার ব্যাংক ফেরত নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল কোম্পানিটি।

যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা পণ্য নিরাপত্তা কমিশনের (সিপিএসসি) রিকল নম্বর ২৫-৪৬৬ অনুযায়ী, এবার প্রায় ৪ লাখ ৮১ হাজার ইউনিট পাওয়ার ব্যাংক এই রিকলের আওতায় এসেছে। এগুলোর মডেল নম্বর হচ্ছে—এ১৬৪৭ (২২ দশমিক ৫ ওয়াট), এ১৬৫২ (৭ দশমিক ৫ ওয়াট), এ১২৫৭ (২২ দশমিক ৫ ওয়াট), এ১৬৮১ (৩০ ওয়াট) এবং এ১৬৮৯ (৩০ ওয়াট)।

গত ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত এই পাওয়ার ব্যাংকগুলো বিক্রি হয়েছে। এগুলো আমাজন, বেস্ট বাই, টারগেট ও ওয়ালমার্টের মতো খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে বিক্রি হয়। এদের দাম সাধারণত ৩০ থেকে ৫০ ডলারের মধ্যে ছিল।

সিপিএসসি জানিয়েছে, এই ত্রুটিপূর্ণ পাওয়ার ব্যাংকের কারণে ৩৩টি আগুন লাগার বা বিস্ফোরণের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এতে চারজন সামান্য পুড়ে গেছেন এবং এক ক্ষেত্রে সম্পত্তিরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গ্রাহকদের অবিলম্বে এসব পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের ডিভাইসটি এই রিকলের আওতাভুক্ত কি না, তা অ্যাংকরের অফিশিয়াল রিকল পেজে যাচাই করতে হবে। এই তালিকায় ব্যবহারকারীর ডিভাইসটি থাকলে রেজিস্ট্রেশন করে রিকলের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

আগুনের ঝুঁকি, ১১ লাখ পাওয়ার ব্যাংক ফেরত নিচ্ছে অ্যাংকারআগুনের ঝুঁকি, ১১ লাখ পাওয়ার ব্যাংক ফেরত নিচ্ছে অ্যাংকার

রিকল প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গ্রাহকদের পাওয়ার ব্যাংকের মডেল ও সিরিয়াল নম্বর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এমন একটি ছবি তুলতে হবে এবং ডিভাইসটির ওপর স্থায়ী মার্কারে ইংরেজিতে ‘রিকলড’ লিখে পাঠাতে হবে। এরপর অ্যাংকার গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সাধারণ আবর্জনার সঙ্গে এসব ব্যাটারি ফেলা যাবে না।

অ্যাংকার এই অসুবিধার জন্য গ্রাহকদের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত অথবা তাদের ওয়েবসাইটে ব্যবহারের জন্য একটি গিফট কার্ড দেওয়ার বিকল্প দিচ্ছে।

এর আগে জুনে, অ্যাংকার ১১ লাখের বেশি এ১২৬৩ মডেলের পাওয়ার ব্যাংক বাজার থেকে প্রত্যাহার করেছিল। এর পরই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা আরও পাঁচটি মডেল (উপরিউক্ত মডেলগুলো) স্বেচ্ছায় রিকলের তালিকায় যুক্ত করে। এবার সেগুলো সিপিএসসির অফিশিয়াল রিকল তালিকায়ও যুক্ত হলো।

নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে অনেকেই এখন অ্যাংকারের পরিবর্তে অন্য ব্র্যান্ডের পাওয়ার ব্যাংকের দিকে ঝুঁকছেন। ভালো মানের, নির্ভরযোগ্য এবং বিভিন্ন দামের পাওয়ার ব্যাংক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যা ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র: টেকস্পট

তথ্যপ্রযুক্তি
এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

আগুনের ঝুঁকি: ১৬ লাখ পাওয়ার ব্যাংক ফেরত নিচ্ছে অ্যাংকার

এআই যুগে কারা চাকরি হারাবে, কারা নিরাপদ—জানালেন স্যাম অল্টম্যান

রং উঠে যাচ্ছে আইফোন ১৭ প্রোর, সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ

কনটেন্ট নির্মাণে ফ্রি এআই টুলসের ব্যবহার