ওপেনএআইয়ে তথ্য পাচারের অভিযোগে সাবেক কর্মীর বিরুদ্ধে মাস্কের মামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এই মামলা মাস্কের এক্সএআই ও ওপেনএআইয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। ছবি: সংগৃহীত
এই মামলা মাস্কের এক্সএআই ও ওপেনএআইয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। ছবি: সংগৃহীত

ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংস্থা এক্সএআইয়ের সাবেক ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে তাদের গ্রোক চ্যাটবট সম্পর্কিত গোপন তথ্য চুরির অভিযোগে মামলা করেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, সেই তথ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা ও সাবেক কর্মীর নতুন কর্মক্ষেত্র ওপেনএআইতে নিয়ে গেছেন।

গত বৃহস্পতিবার ক্যালিফোর্নিয়ার ফেডারেল আদালতে এই মামলা দায়ের করা হয়। এক্সএআইয়ের অভিযোগ, ইঞ্জিনিয়ার জুয়েচেন লি ‘চ্যাটজিপিটির তুলনায় উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন’ অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির গোপন তথ্য চুরি করেছেন এবং চলতি মাসের শুরুতে ওপেনএআইতে যোগদানের পর সেসব তথ্য ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই মামলা মাস্কের এক্সএআই এবং ওপেনএআইয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিযোগিতায় প্রতিভাবান জনবল সংগ্রহে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। তবে এই মামলায় ওপেনএআইকে অভিযুক্ত করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, মাস্ক নিজেই ওপেনএআইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা। তবে সংস্থাটির বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন তিনি। সেই মামলার অভিযোগ, ওপেনএআই তাদের ‘মানবতার কল্যাণে কাজ করার মূল লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে’। গত এপ্রিলে ওপেনএআই পাল্টা মামলা করে মাস্কের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনে।

এ ছাড়া, সোমবার টেক্সাসে দায়ের করা আরেক মামলায় এক্সএআই অভিযোগ করে, ওপেনএআই ও অ্যাপল একসঙ্গে মিলে অ্যাপল ডিভাইসে এআই চ্যাটবট বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি করছে।

সর্বশেষ মামলায় এক্সএআই জানিয়েছে, জুয়েচেন লি গত বছর কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দেন এবং গ্রোকের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করেন। জুলাই মাসে তিনি ওপেনএআইতে চাকরি গ্রহণের পর এক্সএআইয়ের ৭০ লাখ ডলারের শেয়ার বিক্রি করেন এবং তখনই গোপন তথ্য চুরি করেন বলে অভিযোগ।

এক্সএআইয়ের দাবি, এসব তথ্য ওপেনএআইকে এক্সএআইয়ের ‘আরও উদ্ভাবনী ও কল্পনাশক্তিসম্পন্ন’ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে চ্যাটজিপিটিকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে।

মামলায় বলা হয়েছে, ১৪ আগস্ট এক বৈঠকে লি স্বীকার করেন যে তিনি গোপন নথি নিয়েছেন এবং তার ‘চিহ্ন মুছে ফেলেছেন’। পরে তদন্তে তার ডিভাইসে আরও চুরি হওয়া উপাদান পাওয়া যায়, যেগুলোর কথা তিনি জানাননি।

এক্সএআইয়ের আদালতের কাছে অনির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে এবং চায় যে লি যেন ওপেনএআইতে যোগ দিতে না পারেন, সে বিষয়ে আদালতের একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিমামলাকর্মীইলন মাস্ক
