এআই শাড়ি ট্রেন্ড নিজের ছবি যেভাবে বানাবেন

ফিচার ডেস্ক
ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক খুললেই চোখে পড়ছে শাড়ি পরা ছবির ট্রেন্ড। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ‘ন্যানো বানানা এআই শাড়ি’ ট্রেন্ড। এই ট্রেন্ডের মাধ্যমে যেকোনো সাধারণ সেলফি মুহূর্তে পরিণত হবে নব্বইয়ের দশকের বলিউড স্টাইলে শাড়ি পরা ফিল্মি পোর্ট্রেটে।
এর আগে গুগলের এআই টুল জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশ ইমেজ ব্যবহার করে থ্রিডি ফিগারের মতো ছবি তৈরি করা যেত। এবার সেই প্রযুক্তি আরও উন্নত হয়েছে।
ধাপে ধাপে কীভাবে এআই শাড়ি ছবি তৈরি করবেন—
ধাপ ১: গুগল অ্যাকাউন্টে লগইন করুন। এরপর জেমিনি অথবা চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে ছবি তৈরি করতে প্রথমে গুগল অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে।
ধাপ ২: ছবি সম্পাদনার চেষ্টা করুন জেমিনিতে ‘ছবি সম্পাদনার চেষ্টা করুন’ এ ক্লিক করুন। এখানে বানানা আইকন দেখা যাবে।
ধাপ ৩: ছবি আপলোড করুন নিজের একটি সেলফি বা ছবি আপলোড করুন। আপনার মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করুন।
ধাপ ৪: প্রম্পট ব্যবহার করুন।
সঠিক প্রম্পট ব্যবহার করলে এআই মুহূর্তেই ছবিকে রেট্রো শাড়ি স্টাইলে রূপান্তর করবে। যেমন ‘নব্বইয়ের দশকের বলিউড স্টাইলে শাড়ি পরা মেয়ে, ফ্লোরাল ডিজাইন শাড়ি, পড়ন্ত আলোতে ফিল্মি পোর্ট্রেট, নস্টালজিক ব্যাকগ্রাউন্ড, মুখের অভিব্যক্তি সুন্দর ও হাস্যোজ্জ্বল, রেট্রো ফিল্টার ব্যবহার করে ছবিটি তৈরি করে দাও।’
ধাপ ৫: চূড়ান্ত ছবি ঠিকমতো ছবি ও প্রম্পট দিতে পারলে নব্বইয়ের দশকের ফিল্মি স্টাইলে শাড়ি পরা পোর্ট্রেট তৈরি হয়ে যাবে।
সূত্র: বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড
