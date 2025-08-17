কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য কঠিন নিয়ম করছে টিকটক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক তাদের কমিউনিটি গাইডলাইনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে। গত বৃহস্পতিবার এক ব্লগপোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেন টিকটকের গ্লোবাল ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি প্রধান সন্দীপ গ্রোভার। নতুন নিয়মগুলো আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।
নতুন গাইডলাইনে প্রতিটি নীতির জন্য সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া থাকবে, যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই বুঝতে পারেন কোনটা অনুমোদিত আর কোনটা নয়।
টিকটক জানায়, নতুন গাইডলাইনে মিথ্যা তথ্য নিয়ে আরও কঠোর নিয়ম আসছে। পাশাপাশি জুয়া, মদ, তামাক, মাদক, আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রসংক্রান্ত নিয়মগুলো একত্র করে একটি নীতিমালায় আনা হচ্ছে। বুলিং ও হয়রানিসংক্রান্ত নীতিতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে।
সাইটে এখন যেসব সাধারণ নীতিমালা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—নিরাপত্তা ও সদাচরণ (Safety and Civility), মানসিক ও আচরণগত স্বাস্থ্য (Mental and Behavioral Health), সংবেদনশীল ও প্রাপ্তবয়স্ক বিষয়বস্তু (Sensitive and Mature Themes), সততা ও স্বচ্ছতা (Integrity and Authenticity), নিয়ন্ত্রিত পণ্য, সেবা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম (Regulated Goods, Services, and Commercial Activities) এবং গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা (Privacy and Security)।
আগে টিকটকের কমিউনিটি গাইডলাইনের মূল পৃষ্ঠায় কেবল কনটেন্ট মডারেশন সম্পর্কিত একটি সেকশন ছিল। এই পেজ মূলত আগের মতোই থাকছে, তবে কিছু শব্দগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন—আগের ভাষায় বলা ছিল, ‘আমাদের প্ল্যাটফর্মকে নিরাপদ, বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য সৃজনশীল প্রকাশের স্বাধীনতা ও সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি প্রতিরোধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।’ পরিবর্তিত ভাষায় এখন বলা হচ্ছে, ‘আমরা চাই টিকটক হোক সবার জন্য নিরাপদ, আনন্দদায়ক ও সৃজনশীল একটি স্থান।’ এখানে ‘বিশ্বাসযোগ্য’ শব্দটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
এ ছাড়া অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ফিচারস নামের সেকশনেও বড়সড় পরিবর্তন এসেছে। এখানে টিকটক লাইভ, সার্চ, অ্যাপের বাইরের লিংক, মন্তব্য, সরাসরি বার্তা এবং আয়সংক্রান্ত নিয়মগুলো রয়েছে।
নতুন নিয়মে লাইভ নির্মাতাদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। এখন থেকে লাইভ চলাকালে যা-ই ঘটুক না কেন, এমনকি যদি তৃতীয় পক্ষের কোনো টুল (যেমন: ভয়েস টু টেক্সট) ব্যবহার করা হয়, সেটির দায়ও নির্মাতার ওপর আসবে। অর্থাৎ, যদি ভয়েস টু টেক্সটের মাধ্যমে কোনো আপত্তিকর মন্তব্য পড়ে শোনানো হয়, তাহলে দায় পড়বে নির্মাতার ওপর, টুলটির ওপর নয়।
লাইভ নিয়ে আরও বলা হয়েছে, যেসব লাইভে একঘেয়ে, নিম্নমানের কনটেন্ট দেখানো হয়, সেগুলো ‘ফর ইউ ফিড’-এ দেখানো হবে না। একইভাবে, ‘ভয়ংকর মেকআপ’ বা যেসব বিষয় ‘দর্শকের মধ্যে ভয়ের বা উদ্বেগের জন্ম দিতে পারে’, সেগুলোও ওই ফিডের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
টিকটক জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা চাইলে বর্তমান কমিউনিটি গাইডলাইন ও ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হতে যাওয়া নতুন গাইডলাইন একসঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারবেন। এতে করে যেকোনো নির্মাতা বা ব্যবহারকারী সহজেই বুঝতে পারবেন, ঠিক কোন কোন নিয়মে পরিবর্তন এসেছে এবং তা কীভাবে তাদের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে।
