Ajker Patrika
En
প্রযুক্তি

মোদির ভিডিও সরানো ও শিশু নির্যাতনের কনটেন্ট ইস্যুতে ক্ষমা চাইলেন জাকারবার্গ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ৩৫
মোদির ভিডিও সরানো ও শিশু নির্যাতনের কনটেন্ট ইস্যুতে ক্ষমা চাইলেন জাকারবার্গ
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও ভুলবশত সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় দেশটির পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ। একই সঙ্গে শিশু যৌন নির্যাতনসংক্রান্ত কনটেন্ট, ডিপফেক এবং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনায় বিভিন্ন ত্রুটি নিয়েও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে এনডিটিভিকে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র।

এর আগে ভারতের পার্লামেন্টারি কমিটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিও সাময়িকভাবে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় জাকারবার্গের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিল। পাশাপাশি এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মেটা প্রধানকে তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয় পার্লামেন্টারি কমিটি অন কমিউনিকেশনস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি।

গত ২৩ জুলাই ইনস্টাগ্রামে ওই ভিডিও বার্তাটি প্রকাশ করেন মোদি। পরে সেটি ফেসবুকেও শেয়ার করা হয়। ভিডিওটি ছিল সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তাঁর প্রথম বক্তব্য। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া ওই আন্দোলনের জেরে পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন।

তবে ভিডিওটি প্রকাশের কিছু সময় পরই মেটার মালিকানাধীন ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে সেটি পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়।

মোদির ভিডিও সরানোয় ক্ষোভ, ক্ষমা চাইতে জাকারবার্গকে ৩ দিনের আলটিমেটামমোদির ভিডিও সরানোয় ক্ষোভ, ক্ষমা চাইতে জাকারবার্গকে ৩ দিনের আলটিমেটাম

ঘটনার ব্যাখ্যায় মেটা জানায়, একটি কারিগরি ত্রুটির কারণে ভিডিওটি ভুলবশত সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং জানায়, কনটেন্টটি ভুল করে সরানো হয়েছিল। তবে ভারতের ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মেটার এই ব্যাখ্যাকে ‘অপর্যাপ্ত’ বলে মন্তব্য করে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, এটি যদি সত্যিই প্রযুক্তিগত ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেটার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম আরও উন্নত করা উচিত।

প্রসঙ্গত, ব্যবহারকারীর দিক থেকে ভারত মেটার সবচেয়ে বড় বাজার। দেশটিতে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন কয়েকশ কোটি মানুষ।

বিষয়:

নরেন্দ্র মোদিফেসবুকভারতপার্লামেন্টমেটাপ্রযুক্তিপণ্যমার্ক জাকারবার্গ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত