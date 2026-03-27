১৪ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনছে অস্ট্রিয়া

১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনছে অস্ট্রিয়ার রক্ষণশীল তিনদলীয় সরকার। আজ শুক্রবার এ বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হওয়ার কথা জানিয়েছে দেশটির মন্ত্রিসভার সদস্যরা।
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিশুদের ‘আসক্তিকর অ্যালগরিদম’, যৌন নির্যাতনসহ ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে সুরক্ষা দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা কবে থেকে কার্যকর হবে এবং কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
দেশটির ভাইস চ্যান্সেলর আন্দ্রেয়াস বাবলার বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব থেকে ভবিষ্যতে শিশু ও তরুণদের সুরক্ষায় আমরা দৃঢ় পদক্ষেপ নেব।’
আন্দ্রেয়াস বাবলার আরও বলেন, ‘এই প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের শিশুদের আসক্ত করে তুলছে, অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থও করছে। এত দিন এ ঝুঁকিগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে, এখন পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে।’
এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে বয়সসীমা নির্ধারণে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে কয়েকটি দেশ। গত ডিসেম্বরে প্রথম ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য এমন নিষেধাজ্ঞা চালু করে অস্ট্রেলিয়া। একই পথে এগোচ্ছে আরও কয়েকটি দেশ। ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ চলতি বছরের জানুয়ারিতে ১৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেছে।
অস্ট্রিয়ার প্রস্তাবিত আইনের খসড়া জুনের শেষ নাগাদ প্রস্তুত করা হবে বলে জানিয়েছেন আন্দ্রেয়াস বাবলার।
তবে কোন কোন প্ল্যাটফর্মে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে, তা আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন বাবলার। বরং কোনো প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদম কতটা আসক্তিকর এবং সেখানে ‘যৌন সহিংসতা’ ধরনের কনটেন্ট আছে কি না—এসব বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্তি তৈরির অভিযোগে মেটা ও ইউটিউবকে ৬ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে। এক তরুণীর করা মামলায় লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি আদালত এই রায় দিয়েছেন। আদালত বলছে, মেটা (ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপের মালিক) এবং গুগল (ইউটিউবের মালিক) উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন আসক্তিকর প্ল্যাটফর্ম...১ দিন আগে
ক্যালিফোর্নিয়ার ২০ বছর বয়সী তরুণী কেলি এবং তাঁর মা এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, মেটা, গুগল (ইউটিউব), স্ন্যাপচ্যাট ও টিকটক পরিকল্পিতভাবে শিশুদের এসব অ্যাপে আসক্ত করে ফেলে। কেলির দাবি, শৈশব থেকে এই অ্যাপগুলোর ব্যবহারের ফলে তিনি উদ্বেগ, বডি ডিসমরফিয়া (নিজের চেহারা নিয়ে হীনম্মন্যতা)...২ দিন আগে
রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হ্যাকাররা জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপগুলো ব্যবহার করে ব্যাপক সাইবার হামলা চালাচ্ছে। উচ্চপদস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্ট হ্যাকের উদ্দেশ্যে এই হামলা চালানো হচ্ছে বলে সতর্কবার্তা জারি করেছে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এফবিআই)।২ দিন আগে
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মের মালিক মার্ক জাকারবার্গের প্রতিষ্ঠান মেটা। এসব প্ল্যাটফর্মে শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন ধরেই বিতর্ক চলছে।২ দিন আগে