মেটা নিয়ে আসছে সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান

ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও রোমাঞ্চকর করতে এবং বিশেষ সব ফিচার নিয়ে আসতে বড়সড় পদক্ষেপ নিয়েছে মেটা। তারা বিশ্বব্যাপী চালু করতে যাচ্ছে মেটা ওয়ান নামে নতুন কনজ্যুমার সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান। মেটার প্রোডাক্ট প্রধান নাওমি গ্লিয়েট জানান, আয়ের উৎস বাড়ানোর পাশাপাশি কনটেন্ট ক্রিয়েটর, সাধারণ ব্যবহারকারী এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম সেবা দিতেই এই নতুন চমক। আপাতত বিভিন্ন দেশে এই ফিচারগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মেটার মূল লক্ষ্য হলো, ভবিষ্যতে সব ধরনের সাবস্ক্রিপশনকে একসঙ্গে এনে ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন প্রযুক্তিগত সুবিধা দেওয়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দুনিয়ায় মেটার এই পেইড সাবস্ক্রিপশন এক নতুন যুগের সূচনা করতে যাচ্ছে বললেও হয়তো ভুল হবে না।
মেটার প্রচলিত ব্লু টিক বা ভেরিফায়েড সেবা চালু রেখে পাওয়ার ইউজারদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা এই প্লাস প্ল্যান আনা হয়েছে।
মেটা এআইয়ের সাধারণ সংস্করণটি আগের মতোই ফ্রি থাকছে। তবে জটিল এবং ভারী কাজের জন্য আগামী মাস থেকে সিঙ্গাপুর, গুয়াতেমালা ও বলিভিয়ায় দুটি পেইড প্ল্যানের টেস্টিং শুরু হবে।
বাংলাদেশ, সৌদি আরব, মরক্কো ও থাইল্যান্ডে চলতি সপ্তাহ থেকে ক্রিয়েটর এবং ব্যবসায়িক পেজগুলোর জন্য দুটি বিশেষ প্ল্যানের ট্রায়াল শুরু হচ্ছে।
সূত্র: টেক ক্রাঞ্চ
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