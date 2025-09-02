ফোনের ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন হ্যাক করা সহজ, হ্যাকড কি না বুঝবেন কীভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত যেকোনো ডিভাইস হ্যাকিংয়ের শিকার হতে পারে—আর এর মধ্যে রয়েছে আপনার স্মার্টফোনও। ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংকিং তথ্য ও কাজের সংবেদনশীল তথ্য থাকার কারণে স্মার্টফোনটি হ্যাকিং হলে ভুক্তভোগীকে বেশ বিপদেই পড়তে হয়। সাইবার অপরাধীরা ফোনের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে গোপনে আপনার ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনে প্রবেশ করে নজরদারি করতে পারে। এ জন্য ফোনে কোনো অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিলে সতর্ক হওয়া জরুরি।
হ্যাকাররা ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের নিয়ন্ত্রণ যেভাবে নেয়
ম্যালওয়্যার ও স্পাইওয়্যার: ফিশিং ইমেইল, ভুয়া অ্যাপ কিংবা ক্ষতিকারক ওয়েবসাইট থেকে ইনস্টল হওয়া ম্যালওয়্যার ফোনে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনে গোপনে প্রবেশ করতে পারে।
অনিরাপদ অ্যাপস: কিছু অ্যাপ অতিরিক্ত অনুমতি চায়, যেখানে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হয় না। এসব অ্যাপ হ্যাকারদের হাত ধরে এক্সপ্লয়েটেড হতে পারে।
ফিশিং স্ক্যাম: হ্যাকাররা মিথ্যা বার্তা ও ইমেইল পাঠিয়ে আপনাকে ক্ষতিকারক লিংকে ক্লিক করানোর মাধ্যমে স্পাইওয়্যার ইনস্টল করে।
নেটওয়ার্ক আক্রমণ: অবাধে পাবলিক ওয়াই-ফাই ব্যবহার করলে মাঝেমধ্যে হ্যাকারদের আক্রমণের শিকার হতে পারেন।
সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেওয়া: কেউ যদি আপনার ফোন হাতে পান, তাৎক্ষণিকভাবে স্পাইওয়্যার ইনস্টল করে দূর থেকে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন চালু করতে পারে।
ফোনের মাইক্রোফোন হ্যাক হয়েছে বুঝবেন যেভাবে
ফোনের ক্যামেরা হ্যাক হয়েছে যেভাবে বুঝবেন
নিরাপদ থাকতে যা করবেন
অতিরিক্ত নিরাপত্তা পরামর্শ
