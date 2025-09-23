রং উঠে যাচ্ছে আইফোন ১৭ প্রোর, সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৭ প্রো ও ১৭ প্রো ম্যাক্স বাজারে আসার পর সাধারণত ভক্তদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। তবে এবারের মডেল ঘিরে ইতিমধ্যে কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। এসব অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলো—মডেলগুলোতে খুব সহজেই আঁচড় ও দাগ পড়ছে। বিশেষ করে ক্যামেরা বাম্পের ধারালো প্রান্তগুলোতে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে ব্যঙ্গ শুরু হয়েছে। এক্সে ‘স্ক্র্যাচগেট’ (#Scratchgate) হ্যাশট্যাগ দিয়ে অনেকে দাগ পড়া ও রং উঠে যাওয়া আইফোনের ছবি শেয়ার করছেন। আইফোন বাজারে আসার ২৪ ঘণ্টা পেরোতেই ব্যবহারকারীরা এই নাম দিয়ে ফেলেছেন।
ক্রেতারা লক্ষ করেন, অ্যাপল স্টোরে প্রদর্শনের জন্য রাখা আইফোন ১৭ প্রো ও প্রো ম্যাক্স মডেলগুলোতে ইতিমধ্যে আঁচড় পড়েছে।
ব্লুমবার্গের মার্ক গুরম্যান জানান, নতুন অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম স্তরযুক্ত ফ্রেমে তুলনামূলকভাবে বেশি আঁচড় পড়ছে। বিশেষ করে গাঢ় রঙের মডেলগুলো (যেমন: ডিপ ব্লু বা গাড় নীল)। এ কারণেই হয়তো অ্যাপল এবার প্রো মডেলে কালো রঙের সংস্করণ আনেনি বলে মনে করছেন গুরম্যানসহ অন্যান্য বিশ্লেষক।
গত বছরের আইফোন ১৬ প্রো ও প্রো ম্যাক্সে ব্যবহৃত টাইটানিয়ামের বডি তুলনামূলকভাবে বেশি স্ক্র্যাচ-রেজিস্ট্যান্ট ছিল। তবে এবারের আইফোন ১৭ প্রোর অ্যালুমিনিয়াম বডিতে বেশি দাগ পড়ছে। এতে অনেক নতুন ব্যবহারকারী হতাশা প্রকাশ করেছেন।
এখন পর্যন্ত দেখা গেছে, আঁচড় বা দাগ পড়ার সমস্যাটি মূলত আইফোন ১৭ প্রো ও প্রো ম্যাক্স মডেলের ক্ষেত্রে ঘটছে। এগুলোর আবরণ অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ, অ্যালুমিনিয়ামের একটি বাইরের স্তর থাকে। একবার যদি এই স্তর উঠে যায়, তাহলে নিচের সাধারণ রুপালি রং বেরিয়ে পড়ে। ফলে রং ওঠা অংশটি দেখতে বেমানান লাগে।
ক্যামেরা বাম্পে সমস্যা আরও জটিল
ইউটিউব চ্যানেল জেরিরিগএভ্রিথিংয়ের (JerryRigEverything) জ্যাক নেলসন এক ভিডিওতে দেখান, আইফোন ১৭ প্রো ও প্রো ম্যাক্সের পেছনের ক্যামেরা বাম্প ডিজাইনে খুবই ধারালো প্রান্ত রয়েছে, যেখানে কোনো মসৃণ বক্রতা নেই। মডেলগুলোতে ব্যবহৃত অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়ামের স্তর কোনার দিকে ভালোভাবে বসে না, ফলে ওই অংশে প্রলেপ দুর্বল হয়ে পড়ছে।
স্ক্র্যাচগেট এড়াতে এখন পর্যন্ত একমাত্র কার্যকর সমাধান হলো ফোন কেনার সঙ্গে সঙ্গেই কেস ব্যবহার করা। একটি ভালো কেস ফোনের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম ও ক্যামেরা বাম্পের ধারালো প্রান্ত রক্ষা করতে পারে। যদি ফোন পড়ে যায়, তাহলে বড় ধরনের দাগ ও ক্ষতিও প্রতিরোধ করা সম্ভব।
তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ ও ম্যাশাবল
