Ajker Patrika
প্রযুক্তি

১৫ বছরের আগে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নয়, আরব আমিরাতের আদেশ জারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১৫ বছরের আগে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নয়, আরব আমিরাতের আদেশ জারি
প্রায় ৫০ শতাংশ শিশু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারছে। ছবি: সংগৃহীত

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের জের ধরে ১৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। আরব দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে এই ধরনের কঠোর আইন চালু করলো মধ্যপ্রাচ্যের এই রাষ্ট্রটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার অনুমোদিত এক সরকারি অধ্যাদেশ বা রেজুলেশন অনুযায়ী, ১৫ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে, ব্যবহার করতে বা পরিচালনা করতে পারবে না। দেশটির সরকারি তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে তারা কোনো কন্টেন্ট পোস্ট করা, অন্য পোস্টে মন্তব্য (কমেন্ট) করা, শেয়ার করা কিংবা কোনো পাবলিক গ্রুপে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে না।

১৫ ও ১৬ বছর বয়সীদের জন্য বিশেষ নিয়ম

আইনে ১৫ ও ১৬ বছর বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ রাখা হলেও তাদের অ্যাকাউন্টগুলো কঠোর নজরদারি ও সুরক্ষাকবচের আওতায় থাকবে।

এই বয়সীদের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে:

বয়স-উপযোগী কন্টেন্ট: ক্ষতিকর বা অনুপযুক্ত কন্টেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক থাকতে হবে।

যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা: অপরিচিত কোনো ব্যবহারকারী যেন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

স্ক্রিন-টাইম ম্যানেজমেন্ট: স্ক্রিন-টাইম বা পর্দা দেখার সময়সীমা নির্ধারণের জন্য বিশেষ টুল থাকতে হবে।

অভিভাবকদের তদারকি: অভিভাবকদের সরাসরি তদারকির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে কার্যক্রম চালানো সবকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মকে এই নতুন নিয়ম মেনে চলতে হবে। ব্যবহারকারীদের প্রকৃত বয়স নিশ্চিত করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডিজিটাল পরিচয়পত্রের মতো নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারকারীর নিজের বয়সের মৌখিক বা টাইপ করা ঘোষণা এখন থেকে আর বৈধ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না।

পাশাপাশি, ১৫ বছরের কম বয়সীদের চালু থাকা সমস্ত অ্যাকাউন্ট অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং ব্যবহারকারীরা যাতে বয়স ফাঁকি দিয়ে বা অন্য উপায়ে অ্যাকাউন্ট সচল রাখতে না পারে, সে ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া, শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা তাদের আচরণগত প্রোফাইল তৈরি করার ওপরও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

নতুন এই আইন ও নিয়মগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জায়ান্টদের (যেমন- মেটা, টিকটক, এক্স) সর্বোচ্চ ১২ মাস বা ১ বছর সময় দেওয়া হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার জানিয়েছে, শিশুদের অনুপযুক্ত কন্টেন্ট থেকে দূরে রাখা, অনিরাপদ অনলাইন যোগাযোগ প্রতিরোধ করা, অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আসক্তি কমানো এবং শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করতে ইদানীং বিশ্বজুড়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশও শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়সসীমা নির্ধারণসহ নানা কঠোর আইনি পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। ইউএই সরকারের মতে, এই বৈশ্বিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিষয়:

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমআরবশিশুআরব আমিরাত
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