এনভিডিয়াতে কি ফিরছেন জেনসেন হুয়াং, ইলন মাস্কের পোস্ট ঘিরে জল্পনা

এনভিডিয়াতে কি ফিরছেন জেনসেন হুয়াং, ইলন মাস্কের পোস্ট ঘিরে জল্পনা
চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন টেসলা ও স্পেসএক্স প্রধান ইলন মাস্ক। তিনি জানিয়েছেন, হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের দাবিতে আয়োজিত যেকোনো পিটিশনে তিনি স্বাক্ষর করতে আগ্রহী।
এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ এক ব্যবহারকারীর পরামর্শের জবাবে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক বলেন, জেনসেন হুয়াংকে নিজের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে পারলে তা তাঁর জন্য ‘অত্যন্ত সম্মানের’ বিষয় হবে।
দীর্ঘ ৩৩ বছর নেতৃত্ব দেওয়ার পর গত ১২ নভেম্বর এনভিডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেন জেনসেন হুয়াং। তাঁর এই আকস্মিক বিদায়ের পর প্রতিষ্ঠানটিতে যে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হয়েছে, তার মধ্যেই মাস্কের এই মন্তব্য প্রযুক্তি বিশ্বে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইলন মাস্ক আলাদাভাবে জানিয়েছেন তিনি হুয়াংকে পুনর্বহালের দাবিতে করা পিটিশনে স্বাক্ষর করবেন। তবে তিনি প্রযুক্তিবিষয়ক সাময়িকী ‘ওয়্যার্ড’-এ প্রকাশিত এনভিডিয়া কর্মীদের অভ্যন্তরীণ উদ্যোগের কথাই বলছেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।
এর আগে এনভিডিয়ার একজন প্রবীণ প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরামর্শ বাক্সে একটি পোস্ট দিয়ে কর্মীদের অনুভূতির বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪২ হাজার কর্মীর এই প্রতিষ্ঠানে ওই পোস্টটিতে ইতিমধ্যে ১ হাজার ৬০০-এর বেশি মন্তব্য জমা পড়েছে, যেখানে অনেকেই হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।
ব্যক্তিগত সম্পর্ক—বিশেষ করে চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে সন্দেহভাজন এক নারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসার পর জেনসেন হুয়াং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।
দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিতর্ক সামনে আসার পর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করে। এর আগে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছিল, তাদের প্রতিষ্ঠাতা কোনো বিদেশি গোয়েন্দা তৎপরতার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে একটি স্বাধীন তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানের কোনো গোপন তথ্য বা জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার প্রমাণ মেলেনি বলেও জানায় এনভিডিয়া।
একদিকে যখন হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার দাবি উঠছে, অন্যদিকে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ স্থায়ী নতুন সিইও খোঁজার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে।
ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এর বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে চিপ ডিজাইন প্রতিষ্ঠান ‘আর্ম হোল্ডিংস’-এর প্রধান নির্বাহী রেনে হাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এনভিডিয়ার বোর্ড।
রেনে হাস ২০১৩ সালে আর্মে যোগ দেওয়ার আগে এনভিডিয়ায় সাত বছর কাজ করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির কম্পিউটিং পণ্য বিভাগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ২০২২ সালে তিনি আর্মের সিইও হন এবং ২০২৩ সালে নাসডাকে প্রতিষ্ঠানটির তালিকাভুক্তি তদারকি করেন।
তবে রেনে হাসকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদের প্রস্তাব দেওয়া হবে কি না বা তিনি তা গ্রহণ করবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চয়তা নেই।
এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, তারা একটি এক্সিকিউটিভ সার্চ ফার্ম বা নিয়োগকারী সংস্থা নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রার্থীকে প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট কারও নাম নিয়ে জল্পনাকে তারা ‘অপরিপক্ব’ বলে অভিহিত করেছে।
বর্তমানে এনভিডিয়ার প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) কোলেট ক্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্ভাব্য স্থায়ী সিইও হিসেবে রেনে হাস ছাড়াও এনভিডিয়ার প্রবীণ প্রকৌশলী ইয়ান বাক, এএমডি-এর সিইও লিসা সু, মাইক্রনের সিইও সঞ্জয় মেহরোত্রা, মার্ভেল প্রধান ম্যাট মারফি এবং অ্যাপলের হার্ডওয়্যার প্রধান জনি স্রুজির নাম আলোচনায় রয়েছে।
সামনে কী অপেক্ষা করছে?
১৯৯৩ সালে এনভিডিয়া সহ-প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে জেনসেন হুয়াং প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ব প্রযুক্তির অন্যতম শীর্ষ শক্তিতে পরিণত করেছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিপ্লবের কেন্দ্রে থাকা এনভিডিয়ার পরিচয় ও প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর তিন দশকের নেতৃত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
ইলন মাস্কের সমর্থন এবং কর্মীদের একাংশের দাবির মুখেও এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ এখন পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। ফলে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই নেতৃত্বের পালাবদলের অনিশ্চয়তা সামলে একজন যোগ্য স্থায়ী উত্তরসূরি খুঁজে বের করাই এখন প্রতিষ্ঠানটির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।