Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

‘পকেট সাইজ’ এআই ডিভাইস আনছে ওপেনএআই, স্মার্টফোনের দিন কি শেষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওপেনএআই স্মার্টফোন বা ঐতিহ্যবাহী কম্পিউটারের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই মানুষের হাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৌঁছে দিতে চায়। ছবি: সংগৃহীত
ওপেনএআই স্মার্টফোন বা ঐতিহ্যবাহী কম্পিউটারের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই মানুষের হাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৌঁছে দিতে চায়। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বখ্যাত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই এবার প্রযুক্তি জগতে বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি অ্যাপলের আইফোন ও এয়ারপডের সংযোজক প্রতিষ্ঠান লাক্সশেয়ারের (Luxshare) সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী, ওপেনএআইয়ের নতুন একটি ডিভাইস উৎপাদনের দায়িত্ব নেবে লাক্সশেয়ার। এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনফরমেশন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিভাইসটি এখনো প্রোটোটাইপ পর্যায়ে রয়েছে। এটি পকেট আকারের, কনটেক্সট-অ্যাওয়ার (প্রসঙ্গ বুঝে কাজ করতে সক্ষম) ডিভাইস, যা সরাসরি ওপেনএআইয়ের শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের সঙ্গে কাজ করবে।

এই ডিভাইসের মাধ্যমে ওপেনএআই স্মার্টফোন বা ঐতিহ্যবাহী কম্পিউটারের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই মানুষের হাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৌঁছে দিতে চায়। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, এই নতুন ধরনের এআই ডিভাইস দিয়ে অ্যাপল, স্যামসাং ও গুগলের মতো বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করবে।

শুধু লাক্সশেয়ার নয়, ওপেনএআই আরও এক চীনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গোয়েরটেকের (Goertek) সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে। গোয়েরটেক মূলত অ্যাপলের এয়ারপড, হোমপড ও অ্যাপল ওয়াচের বিভিন্ন উপাদান তৈরি করে। ওপেনএআই চাইছে, গোয়েরটেক যেন তাদের ডিভাইসে স্পিকার মডিউলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করে।

এই প্রকল্পকে ওপেনএআইয়ের সবচেয়ে বড় ও সাহসী উদ্যোগ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। কারণ এটি তাদের প্রথম নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার বানানোর প্রচেষ্টা, যেখানে আগের মতো স্মার্টফোন বা পিসির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না।

এ ছাড়া কয়েক মাস আগেই আইফোনের প্রখ্যাত ডিজাইনার জনি আইভের হার্ডওয়্যার স্টার্টআপ ‘আইও প্রোডাক্টস’কে ৬৫০ কোটি ডলারে কিনে নেয় ওপেনএআই। সেই সময় জানানো হয়েছিল, জনি আইভ ও তার সাবেক অ্যাপল ডিজাইন দল ওপেনএআইতে যোগ দিয়ে নতুন প্রজন্মের এআইভিত্তিক কনজ্যুমার হার্ডওয়্যার তৈরি করবেন।

বর্তমানে জনি আইভ এই প্রকল্পের সৃজনশীল নেতৃত্বের দায়িত্বে রয়েছেন। তার অধীনেই ওপেনএআই প্রথম ডিভাইসটি ২০২৬ সালে বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে।

ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান বিশ্বাস করেন, তারা এআই ডিভাইসটির ১০ কোটির বেশি ইউনিট বিক্রি করতে পারবেন।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইওপেনএআইস্যাম অল্টম্যান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

টেসলার দরজা খুলতে পারলেন না উদ্ধারকর্মীরা, পুড়ে মারা গেল শিশুসহ ৩

টেসলার দরজা খুলতে পারলেন না উদ্ধারকর্মীরা, পুড়ে মারা গেল শিশুসহ ৩

‘পকেট সাইজ’ এআই ডিভাইস আনছে ওপেনএআই, স্মার্টফোনের দিন কি শেষ

‘পকেট সাইজ’ এআই ডিভাইস আনছে ওপেনএআই, স্মার্টফোনের দিন কি শেষ

ইন্টেলে ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে এনভিডিয়া

ইন্টেলে ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে এনভিডিয়া

গ্রামীণফোনের রিচার্জ সেবা ১৩ ঘণ্টা বন্ধ, চলবে শুধু স্ক্র্যাচ কার্ড

গ্রামীণফোনের রিচার্জ সেবা ১৩ ঘণ্টা বন্ধ, চলবে শুধু স্ক্র্যাচ কার্ড