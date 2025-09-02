আইফোন উৎপাদনের চুক্তিতে কারখানায় রোবট বসানোর শর্ত জুড়ল অ্যাপল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অ্যাপল তাদের উৎপাদন সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বয়ংক্রিয়তা ও রোবোটিকস ব্যবহারে নাটকীয় গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মার্কিন প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম ডিজিটাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাপল এখন থেকে তাদের সব সরবরাহকারীর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করাকে একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছে।
গত দুই বছর ধরেই অ্যাপল তাদের উৎপাদন সহযোগীদের কারখানায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও রোবট ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছিল। তবে এখন থেকে যে কোনো নতুন উৎপাদন চুক্তি পেতে হলে সরবরাহকারীদের নিজেদের অর্থে রোবোটিক প্রযুক্তি স্থাপন করতে হবে।
এই নীতিগত পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনকারীদের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে। রোবট স্থাপনের প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি এবং এটি চালুর সময় উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সরবরাহকারীদের মুনাফায় প্রভাব পড়ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।
অ্যাপলের এই সিদ্ধান্ত আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাক ও অ্যাপল ওয়াচ—সব ধরনের পণ্যের জন্যই প্রযোজ্য হবে। আগের মতো অ্যাপল আর সরবরাহকারীদের রোবট বা অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেবে না।
তবে পরিবেশবান্ধব উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখনো সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যাপল। ২০৩০ সালের মধ্যে পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানিটি জ্বালানিতে দক্ষ যন্ত্রপাতি ও টেকসই উপকরণ ব্যবহারে সরবরাহকারীদের সহায়তা দিচ্ছে।
প্রযুক্তিবিদদের মতে, এই নতুন রোবোটিক কৌশলের ফলে উৎপাদনে গুণগত মান বজায় থাকবে, কর্মীর সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব কমবে এবং নতুন দেশগুলোর কারখানায় একই ধরনের মান ও প্রক্রিয়া বজায় রাখা সহজ হবে।
চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভিয়েতনাম, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে উৎপাদন সম্প্রসারণে ব্যস্ত অ্যাপলের এই উদ্যোগকে বিশ্লেষকেরা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।
তথ্যসূত্র: ম্যাকরিউমার
অ্যাপল তাদের উৎপাদন সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বয়ংক্রিয়তা ও রোবোটিকস ব্যবহারে নাটকীয় গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মার্কিন প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম ডিজিটাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাপল এখন থেকে তাদের সব সরবরাহকারীর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করাকে একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছে।
গত দুই বছর ধরেই অ্যাপল তাদের উৎপাদন সহযোগীদের কারখানায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও রোবট ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছিল। তবে এখন থেকে যে কোনো নতুন উৎপাদন চুক্তি পেতে হলে সরবরাহকারীদের নিজেদের অর্থে রোবোটিক প্রযুক্তি স্থাপন করতে হবে।
এই নীতিগত পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনকারীদের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে। রোবট স্থাপনের প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি এবং এটি চালুর সময় উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সরবরাহকারীদের মুনাফায় প্রভাব পড়ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।
অ্যাপলের এই সিদ্ধান্ত আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাক ও অ্যাপল ওয়াচ—সব ধরনের পণ্যের জন্যই প্রযোজ্য হবে। আগের মতো অ্যাপল আর সরবরাহকারীদের রোবট বা অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেবে না।
তবে পরিবেশবান্ধব উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখনো সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যাপল। ২০৩০ সালের মধ্যে পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানিটি জ্বালানিতে দক্ষ যন্ত্রপাতি ও টেকসই উপকরণ ব্যবহারে সরবরাহকারীদের সহায়তা দিচ্ছে।
প্রযুক্তিবিদদের মতে, এই নতুন রোবোটিক কৌশলের ফলে উৎপাদনে গুণগত মান বজায় থাকবে, কর্মীর সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব কমবে এবং নতুন দেশগুলোর কারখানায় একই ধরনের মান ও প্রক্রিয়া বজায় রাখা সহজ হবে।
চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভিয়েতনাম, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে উৎপাদন সম্প্রসারণে ব্যস্ত অ্যাপলের এই উদ্যোগকে বিশ্লেষকেরা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।
তথ্যসূত্র: ম্যাকরিউমার
জাপানের মধ্যাঞ্চলের একটি শহরে ৬৯ হাজার বাসিন্দার জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টার বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইচি প্রদেশের তোয়োআকে পৌরসভা সরকার এই প্রস্তাব আইনপ্রণেতাদের কাছে জমা দিয়েছে। বর্তমানে এটি নিয়ে আলোচনা চলছে।২২ মিনিট আগে
বর্তমানে হোম রোবোটিকস বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাসাবাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য নানান রোবোটিক পণ্য তৈরি করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তেমনি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বয়স্কদের যত্নে হোম রোবট তৈরি করেছে।১ ঘণ্টা আগে
বর্তমান ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও জায়গা করে নিচ্ছে। এর মধ্যে টিকটকের স্টেম (STEM) ফিড একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ, যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতবিষয়ক শিক্ষামূলক ও তথ্যবহুল ভিডিওগুলো ব্যবহারকারীদের কাছে সহজে পৌঁছে দেয়।২ ঘণ্টা আগে
শাওমি বাজারে নিয়ে এসেছে রেডমি ১৫সি। শক্তিশালী ব্যাটারি লাইফ ছাড়াও ডিভাইসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ৬ দশমিক ৯ ইঞ্চি ডিসপ্লে। এর মাধ্যমে বিনোদনপ্রেমী শাওমি ফ্যানরা ডিজিটাল কনটেন্ট উপভোগ করতে পারবেন আরও চমৎকারভাবে।৩ ঘণ্টা আগে