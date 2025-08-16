Ajker Patrika
৬০০ কোটি ডলারের শেয়ার বেচে দিচ্ছেন ওপেনএআইয়ের কর্মীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য দাঁড়াতে পারে ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলারে। ছবি: সংগৃহীত
ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য দাঁড়াতে পারে ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলারে। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাটজিপিটি নির্মাতা ওপেনএআইয়ের বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রায় ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি ডলারের শেয়ার বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে সফটব্যাংক গ্রুপ, থ্রাইভ ক্যাপিটাল ও ড্রাগনিয়ার ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ। সংশ্লিষ্ট এক সূত্রের বরাতে গত শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

এই সম্ভাব্য চুক্তির ফলে ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য দাঁড়াতে পারে ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলারে, যেখানে বর্তমানে এর মূল্যায়ন ৩০০ বিলিয়ন বা ৩০ হাজার কোটি ডলারের মতো। এটি প্রতিষ্ঠানটির ব্যবহারকারী ও রাজস্বের দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে প্রতিভা ধরে রাখার প্রতিযোগিতার চিত্রও স্পষ্ট করে।

তবে সফটব্যাংক, থ্রাইভ ক্যাপিটাল ও ড্রাগনিয়ার ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেয়নি। এর আগেও ওপেনএআইয়ে বিনিয়োগ করেছে এই তিন প্রতিষ্ঠান।

এর আগে ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে, আলোচনাগুলো এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং বিক্রির পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে।

এই সেকেন্ডারি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সফটব্যাংক যদি আবার বিনিয়োগ করে, তাহলে ওপেনএআইয়ে তাদের প্রভাব আরও বাড়বে। কারণ, এর আগেও ওপেনএআইয়ে ৪০ বিলিয়ন বা ৪ হাজার কোটি ডলারের মূল (প্রাইমারি) বিনিয়োগে সফটব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এখন নতুন করে শেয়ার কিনলে, ওপেনএআইয়ে সফটব্যাংকের অবস্থান আরও দৃঢ় হবে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পণ্য চ্যাটজিপিটির সাহায্যে ওপেনএআই চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে আয় দ্বিগুণ হয়েছে। বার্ষিক আয় বর্তমানে ১২ বিলিয়ন বা ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার হারে চললেও বছরের শেষ নাগাদ তা ২০ বিলিয়ন বা ২ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে রয়টার্সের আগের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়।

মাইক্রোসফট সমর্থিত ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি পণ্যের সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারী সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন বা ৭০ কোটি, যা গত ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৪০০ মিলিয়নের বা ৪০ কোটির মতো।

তথ্যপ্রযুক্তিবিনিয়োগকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচ্যাটজিপিটিএআইকর্মীওপেনএআইপ্রযুক্তিপণ্য
