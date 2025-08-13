লাফিয়ে আবারও ডুপ্লান্টিসের বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
লাফ দিয়ে আকাশ ছোঁয়া যদি সম্ভব হতো, হয়তো সেটাও করে ফেলতেন আরমান্দ ডুপ্লান্টিস। পোল ভল্টে বিস্ময় জাগিয়ে তোলাটা রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত করেছেন এই সুইডিশ অ্যাথলেট। গতকাল গড়েছেন নতুন বিশ্ব রেকর্ড। হাঙ্গেরির গ্রাঁ প্রিতে ৬ দশমিক ২৯ মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে মাধ্যাকর্ষণকে আরেকবার বুড়ো আঙুল দেখালেন তিনি।
সাধারণত একজন মানুষ ৬ মিটারের বেশি উচ্চতায় লাফালে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়ে। ৪০ বছর আগে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেন পোল ভোল্ট কিংবদন্তি সের্গেই বুবকা। ১৭ বার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙা সাবেক এই ইউক্রেন অ্যাথলেটের পথেই ছুটছেন ডুপ্লান্টিস। এখন পর্যন্ত ১৩ বার বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি। কোথায় থামবেন তা একমাত্র তিনি ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।
রেকর্ড ভাঙার সময় প্রতিবার নিজেকে এক সেন্টিমিটার উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন ডুপ্লান্টিস। হাঙ্গেরিতে প্রথম চেষ্টায় ৬ দশমিক ১১ মিটার উচ্চতায় লাফান তিনি। পেছনে ফেলেন গ্রিসের ইমানুয়েল কারালিস (৬ দশমিক শূন্য ২) ও অস্ট্রেলিয়ার কার্টিস মারশালকে (৫ দশমিক ৮৩)। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বিশ্ব রেকর্ডের উচ্ছ্বাসে ভাসেন ২৬ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট। লাফ দেওয়ার সময় তাঁর পেট ও পা দণ্ডে স্পর্শ করলেও দণ্ডটি নিচে পড়েনি। লাফটি তাই বৈধ বলে গণ্য করা হয়।
অবিশ্বাস্য সেই লাফের পর ডুপ্লান্টিস বলেন, ‘হাঙ্গেরিকে খুব ভালোবাসি। ট্র্যাকও খুব ভালো। এখানকার দর্শকদের ভালোবাসি, আমি আবার ফিরে আসতে চাই।’
দুই বছর আগে হাঙ্গেরিতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন ডুপ্লান্তিস। রেকর্ড ভাঙার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে যথাসময়ে উপস্থিত না হতে পেরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন বড় লাফ দিয়ে এই ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন। শুধু বড় লাফ নয়, ডুপ্লান্টিস কথা রেখেছেন বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। বুদাপেস্টের দর্শকেরাও আনন্দিত হন তাতে। এই বছর এটি তাঁর তৃতীয় বিশ্ব রেকর্ড।
বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ডুপ্লান্তিসের এই লাফ অন্য রকম বার্তা দিল। ১৩ সেপ্টেম্বর জাপানের টোকিওতে শুরু হবে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস। এর আগে শনিবার অংশ নেবেন ডায়মন্ড লিগে। গত বছরও এখানে জন্ম দিয়েছিলেন বিশ্ব রেকর্ডের। এবার ৬ দশমিক ৩০ হবে কি? উত্তরটা ডুপ্লান্টিসই দেবেন।
