কলকাতা কি টানা দ্বিতীয় জয়ের দেখা পাবে

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমে প্রথম ৬ ম্যাচে জয়শূন্য ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। অবশেষে সপ্তম ম্যাচে প্রথম জয় তুলে নেয় তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়েছে আজিঙ্কা রাহানের দল। আজ কলকাতার প্রতিপক্ষে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
পিএসএল
হায়দরাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি
বিকেল ৩টা ৩০ মি., সরাসরি
ইসলামাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইপিএল
চেন্নাই-গুজরাট
বিকেল ৪টা, সরাসরি
লক্ষ্ণৌ-কলকাতা
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ফুটবল
বুন্দেসলিগা
ভিএফবি স্টুটগার্ট-ভেরডার ব্রেমেন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড-ফ্রেইবুর্গ
রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
সনি টেন ১
এফএ কাপ: সেমিফাইনাল
চেলসি-লিডস
রাত ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ২, ৩ ও ৪
