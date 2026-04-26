লিভারপুলের হয়ে সালাহর শেষটা কি হয়েই গেল

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভক্তদের অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন সালাহ। ছবি: সংগৃহীত

মাঠ ছাড়ার সময় কিছুটা আবেগের অবতারণা হলো। অ্যানফিল্ডের চেনা গ্যালারির দিকে তাকালেন মোহাম্মদ সালাহ। এরপর দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। ভক্তরাও সম্মান জানাতে ভুল করেননি। দাঁড়িয়ে করতালিতে মিশরীয় ফরেয়ার্ডকে অভ্যর্থনা জানান। একই সঙ্গে সবার মনে একটি প্রশ্নও জমা হয়—এটাই কি তবে লিভারপুলের জার্সিতে সালাহর শেষ ম্যাচ?

ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে জিততে বেগ পেতে হয়নি লিভারপুলকে। ৩-১ গোলের জয়ে প্রিমিয়ার লিগের টেবিলের সেরা চারে টিকে আছে মার্সিসাইডের ক্লাবটি। কিন্তু সালাহ এভাবে মাঠ থেকে উঠে যাওয়ায় পয়েন্টের হিসেবটা যেন এদিন গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু দিন আগেই তারকা ফুটবলার ঘোষণা দিয়েছেন,—এটাই অ্যানফিল্ডে তাঁর শেষ মৌসুম। তার আগে লিভারপুলের হয়ে আরও কিছু ম্যাচ খেলার কথা সালাহর। প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচে শঙ্কা তৈরি করেছে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট।

ম্যাচের ৬০ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন সালাহ। তার আগে ম্যাচে দুইবার ফাউলের স্বীকার হন। লিগে এখনো চার রাউন্ড বাকি আছে লিভারপুলের। তার আগে ফিট হয়ে সালাহ ফিরতে পারবেন কি না, এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল রেডদের প্রধান কোচ আর্নে স্লটের কাছে। এই প্রসঙ্গে সবাইকে অপেক্ষায় রাখলেন তিনি।

স্লট বলেন, ‘আমরা জানি না (সালাহ ফিরতে পারবেন কি না)। এটাই সবচেয়ে সৎ উত্তর। যদি বলি সালাহর ফেরার সম্ভাবনা আছে, তাহলে সেটাই শিরোনাম হয়ে যাবে। তাই আমরা শুধু অপেক্ষা করছি।’

তবে সালাহকে নিয়ে আশাবাদী স্লট, ‘মৌসুম শেষ হতে আর চার সপ্তাহ বাকি। খুব বেশি ম্যাচ নেই, তাই সালাহর চোট কতটা গুরুতর এবং সে ফিরতে পারবে কি না—সেটা সময়ই বলবে। সে সব সময় নিজের শরীরের খুব ভালো যত্ন নেয়। আশা করি, সে যত দ্রুত সম্ভব সেরে উঠবে এবং মৌসুমের শেষ অংশে খেলতে পারবে।’

