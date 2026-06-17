Ajker Patrika
অন্য খেলা

একই দিনে বাংলাদেশেরও দুই ম্যাচ, ইংল্যান্ডেরও দুই ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
একই দিনে বাংলাদেশেরও দুই ম্যাচ, ইংল্যান্ডেরও দুই ম্যাচ
চট্টগ্রামে আজ শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: বিসিবি

ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য আজ একটা ব্যস্ত দিন কাটবে। সকালটা শুরু হয়েছে আর্জেন্টিনার ৩-০ গোলের জয়ে। আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন লিওনেল মেসি। এরপর জর্ডানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে অস্ট্রিয়া। আর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি।

একই দিনে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে আরেক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে। লিডসে বাংলাদেশ সময় সাড়ে ৩টায় শুরু হবে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। বাংলাদেশের মতো ইংল্যান্ডেরও দুইটা ম্যাচ রয়েছে। ওভালে বাংলাদেশ সময় বেলা চারটায় শুরু হবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। আর রাতে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইংল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

পর্তুগাল-ডিআর কঙ্গো

রাত ১১টা

সরাসরি

ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া

রাত ২টা

সরাসরি

ঘানা-পানামা

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

১ম টি-টুয়েন্টি

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক

২য় ওয়ানডে

ভারত-আফগানিস্তান
বেলা ২টা সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

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